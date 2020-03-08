Коронавирус в Израиле: не менее 25 заразившихся, правительство провело особое заседание

В воскресенье, 8 марта, по инициативе премьер-министра Биньямина Нетаниягу, особое внимание на заседании правительства Израиля было уделено теме распространения коронавирусной болезни COVID-19. В ходе заседания выступят министр здравоохранения Яаков Лицман, глава совета по национальной безопасности Меир Бен-Шабат и генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов. Правительство Израиля продолжает консультации с властями других стран, координируя действия в связи с распространением коронавируса.

Вечером в субботу Нетаниягу выступил со следующим заявлением: "Мы работаем как на национальном, так и на международном уровне. За последние 48 часов скорость заражения выросла, один из заболевших, 38-летний мужчина, борется за свою жизнь. Мы не можем точно измерить скорость распространения болезни, но она, вероятно, выше, чем мы предполагали. За последние 48 часов я пообщался с мировыми лидерами и выступил с инициативой провести на этой неделе телефонную конференцию, чтобы выяснить, как мы можем помочь друг другу. Должен сказать, эта идея нашла живой отклик. Все согласились, потому что понимают: во-первых, речь идёт о пандемии, вне зависимости от того, как ее называет ВОЗ, это вопрос дней или часов. Сомневаюсь, что в прошлом веке было что-то подобное. Вероятность заражения выше, чем мы предполагали, и в настоящее время вакцины нет. Предположение, что вирус исчезает или испаряется в жаркую погоду, не доказано, и в настоящее время нет никаких оснований для такого утверждения. Вирус в настоящее время распространяется по Африке. Никакие вакцины и противовирусные препараты не помогают. Экономика начинает страдать, правительства закрывают свои границы, но важно поставлять продукцию во все страны. Никто не знает, как остановить эпидемию, в связи с чем я намерен реализовать на этой неделе план "5 шагов", в дополнение к международной телефонной конференции. Необходимо понимать, что эта эпидемия не затрагивает детей и молодежь. Мы не знаем ни одного случая. Необходимо дезинфицировать общественные объекты, этот вирус боится хлора, и мы должны действовать организованно, дезинфицировать железнодорожные станции, автобусные остановки и пр. Для этого привлечем в период каникул, который может быть долгим, молодежь, как школьников, так и участников молодежных движений, а также прошу ЦАХАЛ взять на себя дезинфекцию ряда объектов. Во-вторых, я намерен мобилизовать ВВС и обеспечить поставки необходимых Израилю товаров. Я говорил, что прервана цепочка поставок в том числе необходимых для нас товаров, включая медицинские препараты и фармсырье. Израиль находится в отличном положении именно из-за жесткости проводимой нами политики, и поэтому мы контролируем ситуацию, а мобилизуя авиационные силы, мы намерены сохранить такое положение вещей. В-третьих, я дал указание открыть кредитную линию для предприятий и компаний, которые испытывают финансовое давление. В-четвертых, мы привлечем лучших в Израиле специалистов к созданию теста, пригодного для широкого использования, который позволит отделить больных от здоровых, что поможет поддерживать израильскую экономику. Без этого все придет к двойному краху: и к экономическому, и к промышленному. Но мы можем это изменить. Также воспользуемся моими связями с лидерами некоторых стран: мы поможем им, они - нам, нам есть, что им дать. Я сделаю все необходимое для сохранения вашего здоровья, граждане Израиля, прошу вас строго следовать инструкциям. Не обменивайтесь рукопожатием, избегайте прикосновений к лицу, и если что, пользуйтесь салфетками. Это остановит, уменьшит или замедлит распространение эпидемии. Следуйте инструкциям, а мы о вас позаботимся. Будем действовать заодно, ответственно, спокойно и сплоченно, выполняя обещания. С божьей помощью, преодолеем кризис".

В ходе воскресного заседания правительства Нетаниягу сказал: "Как я уже говорил, мы находимся в разгаре глобальной эпидемии, даже если об этом не объявлено официально. Сегодня я предоставлю правительству новую информацию о принятых мною и моими друзьями министрами мерах, касающихся коронавируса. Мы действуем ответственно, спокойно, в полной координации со всеми подразделениями. Я ежедневно провожу одно или несколько совещаний по этому вопросу. Благодаря предпринятым нами шагам могу сказать, что ситуация в Израиле под контролем и является одной из лучших в мире и самой лучшей в странах Запада. Сегодня я призываю общественность остерегаться фейковых новостей о коронавирусе в Израиле. Нужно прислушиваться только к официальным сообщениям министерства здравоохранения и должностных лиц. Прошу министра внутренней безопасности принять меры против распространения паники среди населения посредством лживых сообщений, их немало. Чтобы противостоять вирусу, я действую и на международном уровне. За последние 72 часа я поговорил со многими лидерами и выступил с инициативой провести на этой неделе телефонную конференцию и обсудить международную взаимопомощь. Израилю есть что предложить и что получить, мы в хорошем положении. Сегодня мы будем работать над продвижением намеченных мною шагов. Во-первых, проведём дезинфекцию общественных объектов. Во-вторых, мобилизуем ВВС и авиакомпании для обеспечения непрерывной поставки товаров, необходимых израильской экономике. В-третьих, привлечём лучшие умы Израиля для решения задачи эффективного разделения здоровых людей от больных. Завтра мы проведём очень важную встречу учёных с представителями системы здравоохранения, цель которой значительно увеличить количество обследуемых пациентов и сократить время, необходимое для получения результатов анализа. В-четвёртых, создадим фонд поддержания ликвидности. Министр финансов расскажет о фонде в 4 миллиарда шекелей для оказания помощи компаниям, которые понесли финансовые потери из-за распространения вируса".

Коронавирус в Израиле

По состоянию на 8 марта, в Израиле официально подтверждены 25 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

На воскресном заседании правительства глава минздрава Яаков Лицман заявил, что в настоящее время 20 тысяч израильтян находятся на карантине.

Десятки тысяч израильтян, согласно распоряжению минздрава, должны были подвергнуть себя двухнедельному домашнему карантину после возвращения из Китая, Южной Кореи, Италии, Гонконга, Макао, Сингапура, Японии, Таиланда, Франции, Германии, Швейцарии, Испании, Австрии, Андорры, Сан-Марино. Ожидается, что с этой недели то же распоряжение будет действовать в отношении израильтян, вернувшихся из США (в частности, из Нью-Йорка, Вашингтона, Калифорнии). Список "опасных" стран увеличивается. В какой степени соблюдается распоряжение минздрава, неизвестно. Но нарушителям распоряжения о карантине грозит уголовное преследование. По данным министерства просвещения, в настоящее время 3878 учащихся и преподавателей находятся на карантине (640 вышли на учебу и работу после карантина).

Иностранцы, прибывающие из указанных выше стран, не смогут въехать в Израиль (на граждан США это пока не распространяется), за исключением случаев, когда они предоставят доказательства возможности пребывания в домашнем карантине. Управление по вопросам народонаселения и иммиграции объявило, что сотням иностранцам было отказано во въезде в Израиль, тысячи граждан стран Европы добровольно покинули Израиль. Туристам, которые находились в Иране, Ираке, Сирии, Ливане (в течение последних 14 дней), отказывают во въезде в Израиль. Отменено множество авиарейсов.

С прошлой недели введен полный запрет на проведение международных конференций в Израиле. Жители Израиля, возвращающиеся с международных конференций, проводимых за границей, будут обязаны находиться в домашнем карантине в течение 14 дней (СМИ писали, что на возвращающихся из США с конференции AIPAC это, по всей видимости, распространяться не будет). Введен полный запрет на проведение в Израиле массовых мероприятий и собраний с участием более 5000 человек. Кроме того, введен полный запрет на участие в собраниях, в которых участвуют более, чем 100 участников, для людей, которые вернулись из любого места за границей в течение последних 14 дней. На этом фоне отменены все массовые мероприятия и шествия, приуроченные к празднику Пурим (включая Адлояду в Холоне и других городах страны).

Введен полный запрет на выезд за границу работников системы здравоохранения, рекомендовано запретить выезд сотрудников управления государственной службы. Командование Армии обороны Израиля запретило военнослужащим, проходящим срочную службу, посещать государства с высоким числом инфицированных коронавирусом. Было принято решение прервать совместные учения Армии обороны Израиля и вооруженных сил США Juniper Cobra 2020.

Министерство просвещения объявило об отмене мероприятий предармейских курсов ГАДНА на ближайшие две недели. Решение об отмене мероприятий принято в соответствии с распоряжениями министерства здравоохранения и в координации с командованием ЦАХАЛа. В связи с этим отменена программа ГАДНА для учащихся йешивы "Абир Яаков" в Нагарии, школы Амит Кенеди" в Акко и учебных заведений "А-Матмид" и "Данцигер" в Кирьят-Шмона.

Администрация международного аэропорта имени Бен-Гуриона приняла решение о закрытии Первого терминала аэропорта в связи с отменой рейсов в Израиль ряда европейских авиакомпаний. Компании отменяют авиарейсы из-за антикоронавирусных мер, введенных израильским министерством здравоохранения. Речь идет об авиакомпаниях Alitalia, Iberia, Lufthansa (включая Austrian Airlines и Swiss Air), Air France, Wizz Air, Ryanair.

В связи с тем, что пожилые люди тяжелее переносят коронавирусную болезнь, минздрав рекомендовал лицам в возрасте от 60 лет и старше, а также лицам с хроническими заболеваниями, такими как сердечные заболевания, диабет, гипертония, респираторные заболевания или ослабленный иммунитет, избегать мест скопления людей и контактирования с возвращающимися из любого места за границей, а также с людьми, у которых проявляются симптомы или которые вероятно заболели. Министерство здравоохранения рекомендует строго соблюдать правила гигиены, избегать рукопожатий и объятий.

Коронавирус в Палестинской автономии

Официальное информационное агентство Рамаллы Wafa вечером 7 марта сообщило со ссылкой на данные министерства здравоохранения Палестинской автономии, что число жителей ПА, заболевших коронавирусом, возросло до 19. Последние три случая зарегистрированы в Бейт-Лехеме.

Несколько дней назад председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о введении чрезвычайного положения в связи с выявлением первых случаев заболевания COVID-19. Распоряжением Аббаса была отменена работа школ и университетов, запрещен въезд иностранных туристов.

Одновременно ЦАХАЛ, в координации с властями ПА, ввел блокаду Бейт-Лехема. Израиль передал властям автономии наборы для диагностирования заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Министерство здравоохранения правительства ХАМАСа в секторе Газы приказало всем жителям сектора, возвращающимся из Египта через КПП "Рафах", находиться на карантине в течение 14 дней после возвращения.

Власти Газы до конца недели отменили занятия в образовательных учреждениях.

В Бейт-Лехеме закрыты для посещений все церкви, монастыри и залы для общественных собраний.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, в общей сложности, в мире от этого заболевания умерли 3595 человек, более 105 тысяч заражены.

В основном жертвами коронавируса стали люди, находившиеся на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй. Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании, Японии, США, Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Гонконге, Австралии, Ираке, Таиланде, Тайване, Сан-Марино, Испании, Сербии, Аргентине и на Филиппинах.

На фоне постепенного снижения темпов распространения коронавируса в Китае наблюдается рост числа заразившихся на Ближнем Востоке и в Европе, прежде всего в Иране и Италии.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР уведомил, что, по состоянию на 8 марта, 3097 человек в этой стране умерли от коронавирусной болезни COVID-19. За двое суток умерли 55 заболевших. Общее число заболевших только в одном Китае: почти 81000 человек. Из них более 57000 уже излечились.





