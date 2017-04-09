Исследование в Шотландии: вакцинация от папилломавируса на 90% сократила число случаев заражений инфекцией

Согласно недавнему исследованию, с тех пор, как в 2008 году в Шотландии началась вакцинация от вируса папилломы, число случаев заражения инфекцией сократилось на 90%, сообщает BBC.

Напомним, что именно вирус папилломы отвечает за 90% возникновения рака шейки матки.

Своевременная вакцинация предотвращает развитие рака шейки матки, а также препятствует образованию генитальных бородавок, передающихся половым путем. Ежегодно в Израиле диагностируется около 500 случаев предраковых новообразований.

Вакцинация от папилломавируса проводится в 127-ми странах мира и три ведущие международные медицинские организации – ВОЗ, Центр контроля болезней в США и Международное сообщество гинекологов и акушеров – считают вакцину безопасной. В Израиле вакцинация от вируса папилломы начала оплачиваться государством в 2013 году.