Израиль в десятке стран со смертностью ниже 1% среди заразившихся COVID-19

Редакция NEWSru.co.il составила список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 1000 человек (на данный момент таких стран 63; учитывать данные по другим примерно 150 странам, где выявлены случаи заражения, мы не стали, так как статистика по ним недостаточна). Список приведен по мере убывания процента смертности среди заболевших.

Самый высокий процент смертности в Алжире, Италии, Великобритании, Нидерландах, Испании, Бельгии, Франции, Индонезии, Швеции и Марокко. Самый низкий процент смертности в Новой Зеландии, Катаре, Сингапуре, Исландии, ОАЭ, России, Израиле, Австралии, Чили и ЮАР.

Подчеркиваем: в списке приведены официальные данные на 9 апреля 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Алжир 1572 заболевших, 205 умерших, смертность 13%

Италия 139422, 17669, 12,7%

Великобритания 61756, 7115, 11,5%

Нидерланды 20551, 2248, 10,9%

Испания 148220, 14792, 10%

Бельгия 23403, 2240, 9,6%

Франция 113959, 10869, 9,5%

Индонезия 2956, 240, 8,1%

Швеция 8495, 692, 8,1%

Марокко 1275, 93, 7,3%

Египет 1560, 103, 6,6%

Иран 67286, 4003, 5,9%

Ирак 1202, 69, 5,7%

Мексика 3181, 174, 5,5%

Эквадор 4450, 242, 5,4%

Доминикана 2111, 108, 5,1%

Бразилия 16188, 820, 5,1%

Филиппины 3870, 182, 4,7%

Румыния 4761, 220, 4,6%

Греция 1884, 83, 4,4%

Китай 81866, 3335, 4,1%

Дания 5414, 218, 4%

Ирландия 6074, 235, 3,9%

Швейцария 23280, 895, 3,8%

Словения 1091, 40, 3,7%

Аргентина 1795, 65, 3,6%

США 431376, 14787, 3,4%

Польша 5205, 159, 3,1%

Украина 1668, 52, 3,1%

Индия 5916, 178, 3%

Португалия 13141, 380, 2,9%

Перу 4342, 121, 2,8%

Колумбия 2054, 55, 2,7%

Панама 2528, 63, 2,5%

Сербия 2666, 65, 2,4%

Канада 19290, 436, 2,3%

Молдова 1174, 27, 2,3%

Германия 113296, 2349, 2,1%

Австрия 12942, 273, 2,1%

Турция 38226, 812, 2,1%

Южная Корея 10423, 204, 2%

Япония 4667, 94, 2%

Эстония 1185, 24, 2%

Чехия 5312, 99, 1,9%

Норвегия 6086, 101, 1,7%

Малайзия 4119, 65, 1,6%

Финляндия 2487, 40, 1,6%

Люксембург 3034, 46, 1,5%

Хорватия 1343, 19, 1,4%

Пакистан 4263, 61, 1,4%

Таиланд 2369, 30, 1,3%

Саудовская Аравия 3122, 41, 1,3%

Беларусь 1066, 13, 1,2%

ЮАР 1845, 18, 1,0%

Чили 5546, 48, 0,9%

Австралия 6089, 51, 0,8%

Израиль 9755, 79, 0,8%

Россия 10131, 76, 0,8%

ОАЭ 2659, 12, 0,5%

Исландия 1616, 6, 0,4%

Сингапур 1623, 7, 0,4%

Катар 2210, 6, 0,3%

Новая Зеландия 1239, 1, 0,1%

