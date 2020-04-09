Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
13 - 18°
Эйлат:
17 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье9 апреля 2020 г., 11:24

Израиль в десятке стран со смертностью ниже 1% среди заразившихся COVID-19

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израиль в десятке стран со смертностью ниже 1% среди заразившихся COVID-19

Редакция NEWSru.co.il составила список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 1000 человек (на данный момент таких стран 63; учитывать данные по другим примерно 150 странам, где выявлены случаи заражения, мы не стали, так как статистика по ним недостаточна). Список приведен по мере убывания процента смертности среди заболевших.

Самый высокий процент смертности в Алжире, Италии, Великобритании, Нидерландах, Испании, Бельгии, Франции, Индонезии, Швеции и Марокко. Самый низкий процент смертности в Новой Зеландии, Катаре, Сингапуре, Исландии, ОАЭ, России, Израиле, Австралии, Чили и ЮАР.

Подчеркиваем: в списке приведены официальные данные на 9 апреля 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Алжир 1572 заболевших, 205 умерших, смертность 13%
Италия 139422, 17669, 12,7%
Великобритания 61756, 7115, 11,5%
Нидерланды 20551, 2248, 10,9%
Испания 148220, 14792, 10%
Бельгия 23403, 2240, 9,6%
Франция 113959, 10869, 9,5%
Индонезия 2956, 240, 8,1%
Швеция 8495, 692, 8,1%
Марокко 1275, 93, 7,3%
Египет 1560, 103, 6,6%
Иран 67286, 4003, 5,9%
Ирак 1202, 69, 5,7%
Мексика 3181, 174, 5,5%
Эквадор 4450, 242, 5,4%
Доминикана 2111, 108, 5,1%
Бразилия 16188, 820, 5,1%
Филиппины 3870, 182, 4,7%
Румыния 4761, 220, 4,6%
Греция 1884, 83, 4,4%
Китай 81866, 3335, 4,1%
Дания 5414, 218, 4%
Ирландия 6074, 235, 3,9%
Швейцария 23280, 895, 3,8%
Словения 1091, 40, 3,7%
Аргентина 1795, 65, 3,6%
США 431376, 14787, 3,4%
Польша 5205, 159, 3,1%
Украина 1668, 52, 3,1%
Индия 5916, 178, 3%
Португалия 13141, 380, 2,9%
Перу 4342, 121, 2,8%
Колумбия 2054, 55, 2,7%
Панама 2528, 63, 2,5%
Сербия 2666, 65, 2,4%
Канада 19290, 436, 2,3%
Молдова 1174, 27, 2,3%
Германия 113296, 2349, 2,1%
Австрия 12942, 273, 2,1%
Турция 38226, 812, 2,1%
Южная Корея 10423, 204, 2%
Япония 4667, 94, 2%
Эстония 1185, 24, 2%
Чехия 5312, 99, 1,9%
Норвегия 6086, 101, 1,7%
Малайзия 4119, 65, 1,6%
Финляндия 2487, 40, 1,6%
Люксембург 3034, 46, 1,5%
Хорватия 1343, 19, 1,4%
Пакистан 4263, 61, 1,4%
Таиланд 2369, 30, 1,3%
Саудовская Аравия 3122, 41, 1,3%
Беларусь 1066, 13, 1,2%
ЮАР 1845, 18, 1,0%
Чили 5546, 48, 0,9%
Австралия 6089, 51, 0,8%
Израиль 9755, 79, 0,8%
Россия 10131, 76, 0,8%
ОАЭ 2659, 12, 0,5%
Исландия 1616, 6, 0,4%
Сингапур 1623, 7, 0,4%
Катар 2210, 6, 0,3%
Новая Зеландия 1239, 1, 0,1%

facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:29 Три пациентки 91-97 лет выписаны из больницы, выздоровев после заражения коронавирусом
14:11 Результаты исследований о рисках заражения коронавирусом: советы специалистов
12:57 В отделение интенсивной терапии больницы "Шиба" доставлен младенец, заразившийся коронавирусом
12:26 Минздрав и МАДА начали общую проверку в домах престарелых на наличие больных COVID-19
11:24 Израиль в десятке стран со смертностью ниже 1% среди заразившихся COVID-19
10:14 Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 79 умерших, более 9750 заболевших
10:02 В Бразилии недоношенный младенец умер от коронавируса
08:17 В "Пории" умер 86-летний пациент, число жертв коронавируса в Израиле возросло до 74
06:38 Минздрав Газы объявил о прекращении тестирования на коронавирус: нет реагентов
05:54 Жертвами коронавирусной болезни в мире стали более 88500 человек, заразившихся более 1,5 млн
...