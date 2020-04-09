Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 79 умерших, более 9750 заболевших

Утром в четверг, 9 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрировано 9755 заболевших COVID-19 (351 новых за сутки). 79 заболевших умерли (восемь за последние сутки). Возраст умерших: 37-98 (средний возраст около 80 лет).

165 в тяжелом состоянии (119 из них в настоящее подключены к аппаратам ИВЛ), 171 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

864 выздоровели после коронавируса. 712 заболевших в больницах, по 499 принимается решение о целесообразности госпитализации, 6657 болеют в домашних условиях, 944 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Минздрав Израиля сообщает, что работают более 30 лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. Задача: в период Песаха дойти до 10 тысяч тестов в сутки и более. Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Общий карантин в Израиле

В четверг, 9 апреля, с 7:00 утра, в соответствии с утвержденными правительством правилами общего карантина, вновь можно выходить из дома – на короткие прогулки (до 100 метров от места проживания), а также за покупками в продуктовые магазины и аптеки.

Однако по-прежнему запрещены длительные дальние прогулки, без крайней необходимости нельзя покидать территорию населенных пунктов, в которых вы проживаете. При выходе из дома следует иметь при себе удостоверение личности.

До утра 10 апреля установлены полицейские блокпосты, обеспечивающие соблюдение гражданами режима карантина.

Иерусалим поделен на семь районов: переход из одного района в другой запрещен.

Работа общественного транспорта возобновится только утром в воскресенье, 12 апреля. Такси продолжают работать. Доставка товаров на дом работает.

Прежние исключения для запрета на передвижение (помощь пожилым или больным родственникам, передача ребенка между разведенными родителями, даже в разных городах, необходимая для жизнеобеспечения работа и другие исключения) остаются в силе.

Настоятельно рекомендовано появляться в общественных местах в маске, закрывающей рот и нос. С утра 12 апреля ношение маски станет обязательным.

10 апреля состоится совещание при участии релевантных структур, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги, а также уточняться правила, касающиеся поведения граждан в праздничную неделю.

Сведения об умерших

1. Арье Эвен, 88 лет, Иерусалим. Коронавирусное заболевание осложнялось рядом хронических болезней.

2. Малька Кева, 67 лет, Холон. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

3. Моше Оренштейн, 87 лет, Иерусалим. Страдал рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом.

4. Моше Гилель 76 лет, Иегуд. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

5. Мужчина, 87 лет, Бней Брак, страдавший тяжелым сердечным заболеванием.

6. Женщина, 91 год, Холон.

7. Мужчина, 83 года, Бней Брак.

8. Пожилой мужчина (точный возраст не был опубликован). Иерусалим.

9. Авраам Аруш, 93 года, Беэр-Шева.

10. Женщина, 76 лет, Петах-Тиква.

11. Мужчина, 73 года, Хайфа. Страдал рядом хронических заболеваний.

12. Мужчина, 80 лет, Холон.

13. Мордехай Бен Михаэль, 92 года, Иерусалим.

14. Женщина, 94 года, Бней-Брак.

15. Роза Шарман Арбель, 84 года, Иерусалим.

16. Пазит Бабиан, 50 лет, Ришон ле-Цион. Умерла в больнице "Шиба".

17. Тамар Леви-Перец, 49 лет. Умерла в больнице "Асаф а-Рофе".

18. Женщина, 90 лет. Умерла в больнице "Каплан".

19. Роберт Ризо, 73 года. Умер в больнице "Асута" в Ашдоде.

20. Мужчина, 90 лет. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

21. Женщина, 98 лет. Беэр-Шева.

22. Женщина, 69 лет. Иерусалим.

23. Мужчина, 74 года. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

24. Фанни Ахарфи, 66 лет. Жительница Лода умерла в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере.

25. Мужчина, 66 лет. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

26. Мужчина, 72 года. Умер в больнице "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

27. Мужчина, 77 лет. Больница "А-Эмек" в Афуле.

28. Мужчина, 95 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

29. Мужчина, 78 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

30. Мужчина, 87 лет. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

31. Мужчина, 72 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

32. Мужчина, 77 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

33. Мужчина, 90 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

34. Женщина, 97 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем".

35. Зеэв Гринвальд, 84 года, житель Иерусалима.

36. Мужчина, 91 год. Больница "Бейлинсон".

37. Мужчина, 71 год. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

38. Мужчина, 75 лет. Страдал рядом хронических заболеваний. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

39. Мужчина, 79 лет. Больница "Меир" в Кфар-Сабе.

40. Холия Абрахами, 70 лет. Больница "Вольфсон", Холон.

41. Неля Кравиц, 89 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

42. Женщина, 67 лет. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

43. Мужчина, 76 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

44. Женщина, 88 лет. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

45. Далия Сальмона, 84 года. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

46. Бен-Цион Купершток, 63 года. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

47. Женщина, 61 год. Больница "Вольфсон" в Холоне.

48. Женщина, 98 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

49. Женщина, 96 лет. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

50. Мужчина, 80 лет. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

51. Мужчина, 66 лет. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

52. Мужчина, 77 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

53. Эстер Кройзер, 91 год. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

54. Мужчина, 72 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

55. Женщина, 87 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

56. Яфа Нагар, 90 лет, жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

57. Женщина, 74 года. Больница "Маяней Йешуа" в Бней-Браке.

58. Мужчина, 80 лет. Больница "А-Шарон" в Петах-Тикве.

59. Иегудит Гольдберг, 94 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

60. Мужчина, 90 лет. Больница "Вольфсон" в Холоне.

61. Мужчина, 37 лет. Больница "А-Шарон" в Петах-Тикве.

62. Женщина, 95 лет. Больница "А-Эмек" в Афуле.

63-65. Сведений нет.

66. Женщина, 67 лет. Больница РАМБАМ в Хайфе.

67. Шимон Рейнзилбер, 96 лет, житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

68. Авраам Херцберг, 97 лет, житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

69. Мужчина, 75 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

70. Мужчина, 77 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

71. Мужчина, 85 лет. Больница "А-Эмек" в Афуле.

72. Женщина, 90 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

73. Мужчина, 63 года. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

74. Мужчина, 86 лет. Больница "Пория" в Тверии.

75. Женщина, 90 лет. Больница "Меир" в Кфар-Сабе.

76-79. Сведений нет.

В Италии умер 82-летний израильтянин. В Умани (Украина) умер 47-летний гражданин США и Израиля.

Сведения об умерших уточняются.

Коронавирус в Палестинской автономии

В среду, 8 апреля, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщало, что число случаев заражения в ПА и секторе Газы коронавирусной болезнью COVID-19 достигло 263 (среди них 40 несовершеннолетних). Одна заболевшая, пожилая жительница бедуинской деревни, умерла. Сообщается, что 44 заболевших "на Западном берегу" выздоровели.

Судя по публикующимся данным, число заразившихся COVID-19 в секторе Газы составляет 13 человек (восемь из них объявлены выздоровевшими).

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус 15450 тысяч человек. Минздрав Газы заявляет, что в секторе закончились комплекты для тестирования.

Каково распространение COVID-19 в ПА и в Газе на самом деле, сказать сложно.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские. 2 апреля правительство ПА в Рамалле объявило о продлении режима чрезвычайного положения. 3 апреля председатель ПА Махмуд Аббас утвердил это решение.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 9 апреля, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 88500 человек, около 1,52 миллиона заболели, примерно 1,1 миллиона инфицированы в настоящее время, около 338 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (около 17700 умерших, смертность среди заразившихся почти 13%). Далее следуют Испания (около 14800 умерших, смертность 10%), США (около 14800 умерших, смертность более 3%), Франция (около 11000 умерших, смертность почти 10%), Великобритания (более 7100 умерших, смертность почти 12%), Иран (более 4000, смертность около 6%), материковая часть территории КНР (более 3300, 4%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Германии, Гондурасе, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Ливане, Ливии, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 430 тысяч.







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