Neck Tite: подтяжка шеи без операции

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По мнению специалистов, первые признаки старения появляются в возрасте 40 лет. На лицо можно нанести макияж, под глаза - использовать консилер, можно даже прибегнуть к "уколам красоты" для омоложения лица. Но что касается шеи - ничего из вышеперечисленного не подходит. Шея выдает возраст сразу.

Когда я говорю своим подругам что-то вроде: "Я ненавижу свою шею", они реагируют какой-нибудь милой фразой, типа: "Не понимаю, о чем ты говоришь...". И они, конечно, лукавят. Но я их прощаю. Я тоже им лукавлю, когда разговор заходит о мешках под глазами, двойном подбородке, складках и валиках на талии. Или спрашиваю их, не подумывают ли они сделать коррекцию лица или тела.

Иногда я выбираюсь пообедать с девочками (скажем так, мы давно уже не девочки и нам давно за сорок) и, сидя за столом, я замечаю, что все мы предпочитаем одевать кофточки с воротником "гольф". А иногда вместо "гольфиков" у нас повязаны шарфики или надеты скрывающие шею украшения. Все мы выглядим моложе своего возраста. Кроме шеи.

Есть шеи "куриные". Есть шеи "индюшиные". Есть шеи "слоновьи". Есть шей обвислые и есть "пожухлые" от истощения. Есть шеи исхудавшие и есть ожиревшие, есть дряблые, есть упругие, есть шеи "в полосочку", есть шеи впалые. И есть шеи, удивительным образом сочетающие все это.

Но давайте вернемся к моей шее. Я уже догадываюсь, о чем вы думаете - "Почему бы не сходить к пластическому хирургу?". Я скажу вам почему. Если вы идете к пластическому хирургу и говорите ему, что хотите, чтобы он сделал вам только шею, то он точно ответит, что не сможет этого сделать, не сделав также пластику лица. И он не обманывает. Он не пытается на вас заработать и вытянуть из вас побольше денег. Истина заключается в том, что при такой пластической операции это делается одновременно. Если подтягивают шею - обязаны подтянуть и лицо.

Но я не хочу делать подтяжку лица. Если бы я подтянула лицо, то очевидно, что моя шея выглядела бы лучше, но мое лицо будет выглядеть так, как будто кто-то натянул его с силой. Я предпочитаю смотреть на свои несчастные лицо и шею полузакрытыми глазами, нежели стоять напротив незнакомой мне женщины, которая подозрительно похожа на тугой барабан.

В отчаянных поисках решения вопроса по улучшению внешнего вида моей шеи (напомню, что операция в расчет не бралась), я побывала у десятка врачей, которые предлагали мне множество различных вариантов, но я все равно не была уверена, что получу ожидаемый результат.

Пока не столкнулась на одной из вечеринок с моей давней приятельницей, которую не видела много времени. Когда-то у нее была невероятно дряблая шея с исчезнувшей линией подбородка. Звучит знакомо? Теперь я увидела ее в красивом открытом платье. Как? Что? Лицо выглядит абсолютно естественно. Как ей удалось добиться таких результатов при операции? Она ответила, что это не операция под общим наркозом, а особая процедура подтяжки шеи NECK TITE, дающая результат, сравнимый с пластической операцией.

Я обратилась к Анн Гуревич - врачу, преобразившему мою знакомую, в ее клинике в Тель Авиве. Доктор Анн Гуревич – единственный в Израиле инструктор международного класса от компании INVASIX и один из немногочисленных хирургов в мире с опытом проведения тысяч подобных процедур. Стоимость коррекции меня особо не смутила (около 10,000 шекелей, поделенные на платежи).

Сегодня я могу позволить себе надеть платье с декольте без чувства стеснения и неудобства. Конечно, я понимаю, что нужно принять свой возраст, что жизненный опыт и мудрость бесценны, но вместе с этим мне важен мой внешний вид.

И если вы разделяете мое мнение, я рекомендую обратиться к доктору Анн Гуревич. Записаться на консультацию можно по телефону 050-3361999 или воспользоваться контактной формой.