Минздрав: в последние две недели резко увеличилось количество больных гриппом

В понедельник, 9 декабря, национальный центр по контролю за заболеваемостью при министерстве здравоохранении сообщил о резком росте количества обращений в поликлиники в последние две недели.

Большинство пациентов обращаются за помощью к семейным врачам в связи с гриппом или воспалением легких, которое стало результатом осложнения болезни.

По данным центра по контролю за заболеваемостью, в этом году процент положительных проб на грипп среди обратившихся к семейным врачам составляет 22%, в прошлом году этот показатель равнялся 13%.

Телеканал "Кан-11" передал, что в настоящее время в больницах находятся 17 пациентов, в том числе восемь детей, в тяжелом состоянии, которое стало результатом осложнений, вызванных гриппом. Никто из заболевших не был привит от гриппа.

При этом, как отмечают в минздраве, наиболее активным в этом зимнем сезоне является штамм вируса A/H1N1, входящий в вакцину от гриппа. И, если бы сидящие в очереди к врачу вовремя сделали прививку, они могли бы избежать болезни или перенесли бы ее в более легкой форме.

Израильские врачи рекомендуют вакцинацию всему населению, и особенно лицам, входящим в группу повышенного риска развития осложнений от вирусных заболеваний. В группы риска входят дети от полугода до 5 лет; люди, старше 50 лет, а также беременные и кормящие женщины.