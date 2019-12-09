Иерусалим:
10 - 13°
Тель-Авив:
14 - 18°
Эйлат:
14 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье9 декабря 2019 г., 19:10

Минздрав: в последние две недели резко увеличилось количество больных гриппом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минздрав: в последние две недели резко увеличилось количество больных гриппом

В понедельник, 9 декабря, национальный центр по контролю за заболеваемостью при министерстве здравоохранении сообщил о резком росте количества обращений в поликлиники в последние две недели.

Большинство пациентов обращаются за помощью к семейным врачам в связи с гриппом или воспалением легких, которое стало результатом осложнения болезни.

По данным центра по контролю за заболеваемостью, в этом году процент положительных проб на грипп среди обратившихся к семейным врачам составляет 22%, в прошлом году этот показатель равнялся 13%.

Телеканал "Кан-11" передал, что в настоящее время в больницах находятся 17 пациентов, в том числе восемь детей, в тяжелом состоянии, которое стало результатом осложнений, вызванных гриппом. Никто из заболевших не был привит от гриппа.

При этом, как отмечают в минздраве, наиболее активным в этом зимнем сезоне является штамм вируса A/H1N1, входящий в вакцину от гриппа. И, если бы сидящие в очереди к врачу вовремя сделали прививку, они могли бы избежать болезни или перенесли бы ее в более легкой форме.

Израильские врачи рекомендуют вакцинацию всему населению, и особенно лицам, входящим в группу повышенного риска развития осложнений от вирусных заболеваний. В группы риска входят дети от полугода до 5 лет; люди, старше 50 лет, а также беременные и кормящие женщины.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 26 ноября 2019
Исследование: дезинфекция в больницах не обязательно полезна
// NEWSru.co.il // Здоровье // 25 ноября 2019
Зарегистрирован еще один случай тяжелых осложнений, вызванных вирусом гриппа
// NEWSru.co.il // Здоровье // 24 ноября 2019
5-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных гриппом
// NEWSru.co.il // Здоровье // 07 ноября 2019
Дефицит вакцины от гриппа в больничных кассах. Минздрав возлагает ответственность на ВОЗ


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:10 Минздрав: в последние две недели резко увеличилось количество больных гриппом
08:58 Врачи вернули к жизни британку, сердце которой не билось в течение шести часов
14:29 Ученые впервые обнаружили жир в легких и дыхательных путях
20:04 Сокращено время "ожидания" для трансгендеров при смене документов без операции
17:13 Ученые США обнаружили, что краска для волос повышает угрозу рака груди
08:11 Важно знать, как правильно получить деньги по полису "Сиуди"
22:13 В Университете Бата создан "чип", который поможет бороться с болезнью Альцгеймера
20:20 Одобрено строительство второй государственной больницы в Беэр-Шеве
17:20 Израильским ученым удалось запустить механизм самоуничтожения раковых клеток
20:09 СМИ: в погоне за эйфорией израильские подростки скупают "кондитерский газ"
...