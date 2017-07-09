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Здоровье

Приемное отделение больницы "Рамбам" в Хайфе заполнено на 200%

время публикации: 15:00 | последнее обновление: 15:02 блог версия для печати фото
Приемное отделение больницы "Рамбам" в Хайфе заполнено на 200%

Администрация больницы "Рамбам" в Хайфе поставила в известность минздрав о том, что приемное отделение заполнено на 200% и персонал не справляется с наплывом пациентов.

25 человек, находящихся в приемном покое, ждут своей очереди уже более 10 часов.В основном это пожилые люди.

Пациентов, ожидающих своей очереди в приемном покое, врачи просят соблюдать спокойствие и дожидаться приема.

Администрация клиники также просит жителей города обращаться в приемное отделение больницы только в неотложных случаях.

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