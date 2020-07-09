Коронавирус в Израиле: в настоящий момент заражены более 15200 человек

Утром в четверг, 9 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 33947 заразившихся (+1233 за сутки). В настоящий момент заражены 15209 человек (+1105). 346 заболевших умерли (+3).

Состояние 118 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+11), 41 из них подключены к аппаратам ИВЛ (+5). Состояние 88 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

426 заболевших в больницах (+29), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 18392 выздоровели после коронавируса.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": лидируют Арара, Тифрах, Кирьят Малахи

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,1%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 51-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 27542 тестов.