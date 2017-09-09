9 сентября 2017 г.
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:03 Врачи считают, что депрессию можно лечить противовоспалительными препаратами
18:48 100 израильских врачей получили право выписывать медицинскую марихуану
17:49 Медики "Шаарей Цедек" вылечили дисфункцию желудка с помощью кока-колы
20:39 В иерусалимской больнице "Адаса" 14-летней девушке удалили мужские яички
13:12 Есть способ избавиться от ногтевого грибка – навсегда
14:21 Минздрав рассмотрит возможность включения каннабиса в "корзину лекарств"
13:59 Как выбрать клинику в Израиле: ведущие медучреждения страны
07:04 "Забота о близких". Израильские врачи для российских пенсионеров
16:44 Полезность "экстази" при лечении ПТСР проверят на американцах и израильтянах
09:22 Сердечный приступ во время секса смертельно опасен для мужчин
Здоровье

Врачи считают, что депрессию можно лечить противовоспалительными препаратами

время публикации: 09:03 | последнее обновление: 09:03 блог версия для печати

Депрессию можно лечить противовоспалительными препаратами, поскольку, по мнению ученых, речь идет о заболевании, вызванном сбоем в функционировании иммунной системы.

Как сообщает The Telegraph, британские врачи обеспокоены тем, что за прошлый год ими были выписаны 64,7 млн рецептов на антидепрессанты – вдвое больше, чем 10 лет назад.

При этом, исследователи не исключают, что сбой в иммунной системе, вызывающий воспаление, одновременно является причиной депрессии. По мнению исследователей, это может быть вызвано тем, что иммунная система не может "перестроиться" после того, как она активно функционировала в период болезни или полученной человеком травмы.

Результаты проведенных исследований показали, что медикаментозная терапия, проводимая для лечения воспаления, облегчает и депрессию. Профессор Эд Буллмор, заведующий кафедрой психиатрии Кембриджского университета, заметил, выступая на брифинге в Лондоне, что сегодня нет сомнений в том, что воспаление может вызвать депрессию.

"Существует прочная связь между воспалением и симптомами депрессии. В частности, после вакцинации большинство пациентов чувствуют себя подавленными. Медики, проводящие вакцинацию, давно знают это, но не могут объяснить", - заметил Буллмор.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 9 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017