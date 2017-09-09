Врачи считают, что депрессию можно лечить противовоспалительными препаратами

Депрессию можно лечить противовоспалительными препаратами, поскольку, по мнению ученых, речь идет о заболевании, вызванном сбоем в функционировании иммунной системы.

Как сообщает The Telegraph, британские врачи обеспокоены тем, что за прошлый год ими были выписаны 64,7 млн рецептов на антидепрессанты – вдвое больше, чем 10 лет назад.

При этом, исследователи не исключают, что сбой в иммунной системе, вызывающий воспаление, одновременно является причиной депрессии. По мнению исследователей, это может быть вызвано тем, что иммунная система не может "перестроиться" после того, как она активно функционировала в период болезни или полученной человеком травмы.

Результаты проведенных исследований показали, что медикаментозная терапия, проводимая для лечения воспаления, облегчает и депрессию. Профессор Эд Буллмор, заведующий кафедрой психиатрии Кембриджского университета, заметил, выступая на брифинге в Лондоне, что сегодня нет сомнений в том, что воспаление может вызвать депрессию.

"Существует прочная связь между воспалением и симптомами депрессии. В частности, после вакцинации большинство пациентов чувствуют себя подавленными. Медики, проводящие вакцинацию, давно знают это, но не могут объяснить", - заметил Буллмор.



