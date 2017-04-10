10 апреля 2017 г.
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Здоровье

В Уругвае начнут продавать каннабис в аптеках без рецепта

время публикации: 13:35 | последнее обновление: 13:37 блог версия для печати фото
В Уругвае начнут продавать каннабис в аптеках без рецепта

В июле этого года Уругвай станет первым государством, где марихуану начнут продавать в аптеках не по рецепту. Цена одного грамма каннабиса будет фиксированной и составит $1,30, сообщает BBC.

Закон обязывает покупателей зарегистрироваться в государственной базе данных, которая начнет работать 2 мая. Зарегистрироваться могут только граждане Уругвая или люди, имеющие постоянный вид на жительство в этой стране.

Покупатели имеют право приобрести до 40 граммов марихуаны в месяц.

Закон также позволяет выращивать марихуану дома или входить в кооперативы по выращиванию каннабиса.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 25 декабря 2013 г.
Президент Уругвая Хосе Мухика подписал закон о легализации марихуаны
// NEWSru.co.il // В мире // 11 декабря 2013 г.
В Уругвае появится первый в мире государственный рынок марихуаны







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