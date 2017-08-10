Избавление от ногтевого грибка – навсегда

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Ногтевой грибок, он же онихомикоз, является причиной половины ногтевых заболеваний и повреждений. Он образуется на ногтях как верхних, так и нижних конечностей, но чаще "атакует" ноги. Статистика показывает, что взрослые люди заражаются ногтевым грибком в тридцать раз чаще, чем дети, а у людей, в возрасте старше семидесяти лет онихомикоз наблюдается у семи-восьми из каждых десяти случаев.

Причины появления ногтевого грибка:

• Заразиться ногтевым грибком легко в местах общественного пользования, где принято ходить или находиться босиком – например, в бассейне, ванной, маникюрном салоне, сауне, спортивном зале.

• Также онихомикоз может развиться вследствие травм или нарушений кровообращения конечностей.

• Более прочих рискуют заболеть ногтевым грибком люди, с соматическими болезнями тяжелой формы, иммунными нарушениями и эндокринными заболеваниями.

Признаки заболевания ногтевым грибком:

• Нормотрофический онихомикоз – толщина ногтя не меняется, он по-прежнему остается блестящим, но изменяется окраска ногтя, на нем появляются пятна и полосы.

• Гипертрофический ногтевой грибок – ноготь деформируется, нередко утолщается и может начать разрушаться по краям. Блеск пропадает, сам цвет ногтя меняется.

• Онихолитический онихомикоз – ноготь частично атрофируется, наблюдается отторжение ногтевой пластины от ногтевого ложа.

Обнаружив у себя один или несколько из вышеуказанных симптомов, не стоит легкомысленно относиться к проблеме. Ногтевой грибок – это не только косметический недостаток. Утолщенный, разрушающийся ноготь может помешать ношению обуви и привести к социальным и психологическим проблемам .

К тому же, грибок может выделять токсины и способствовать аллергической перестройке организма, приводя большей уязвимости. Именно поэтому, ногтевой грибок необходимо лечить, не откладывая, сразу после обнаружения подозрительных симптомов.

Есть способ избавиться от ногтевого грибка

В прошлом достаточно распространено было удаление ногтя, ради лечения онихомикоза, но сегодня этот болезненный метод практически не используется.

Нередко предлагается лечение ногтевого гребка различными медикаментозными препаратами. Однако этот вид лечения, во-первых, далеко не всегда позволяет достичь нужного эффекта, а во-вторых – может быть опасен для печени.

Согласно исследованиям, проведенным FDI, прослеживается четкая связь между приемом медикаментозных препаратов для лечения ногтевого грибка и проблемами функционирования печени, а также риском повышения некоторых печеночных заболеваний.

Мази и кремы, которые иногда рекомендуют врачи, также не являются эффективным средством борьбы с ногтевым грибком, поскольку они не впитываются в ногтевую пластину и способны лишь частично облегчить внешние симптомы заболевания, не вылечивая его.

Поскольку больным онихомикозом требуется полное излечение, в течение последних десяти лет подход к лечению онихомикоза принципиально изменился. Компания "Терн Клиник" предлагаем лазерную терапию ногтевого грибка.

Что такое лазерная терапия ногтевого грибка

Это стерилизация ногтевых пластин и поверхности под ними от спор ногтевых грибков. Такая стерилизация проводится посредством лазерного излучения.

Суть метода заключается в том, что под равномерным воздействием высоких температур, которые обеспечивает лазер, мицелии и споры ногтевых грибков, находящиеся в ногтевой пластине и под ней, погибают. Таким образом, лазер борется именно с первопричиной онихомикоза.

Лазерная терапия ногтевого грибка – новейший, безопасный, совершенно безболезненный и высокоэффективный метод, не имеющий противопоказаний и подходящий для лечения любой разновидности онихомикоза.

Компания "Терн Клиник" предлагает программу лазерной терапии ногтевого грибка, которая не требует ни госпитализации, ни использования каких-либо мазей.Исполнение всех предписаний специалистов клиники приведет к полному окончательному избавлению от ногтевого грибка.

Лазерная терапия ногтевого грибка подходит мужчинам и женщинам от шестнадцати лет и старше.

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