Ученые изучают связь между Холокостом и раком: бывшие узники чаще страдают онкологией

Бывшие узники нацистских лагерей смерти чаще болеют онкологическими заболеваниями а их шансы заполучить рак значительно выше, чем у других групп населения.

Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных сотрудниками Тель-авивского университета, пишет 10 июля информационное агентство РИА Новости со ссылкой на стать, опубликованную научным журналом Cancer.

"Подобные исследования мы не можем проводить на практике, и поэтому нам приходится изучать результаты проектов по мониторингу здоровья. Полученные нами результаты подчеркивают важность изучения того, как комбинация нескольких неблагоприятных факторов, совпадающих по времени, может влиять на вероятность развития рака – в том числе и те трагические события, которые происходили во время Второй мировой войны", – приводит издание слова доктора Сигаль Садецки, руководителя группы израильских исследователей.

Напомним, что в годы Второй мировой войны в лагерях смерти и на расстрельных полигонах было убито свыше шести миллионов евреев, а некоторые оккупированные территории, такие как Эстония, были полностью "очищены" от лиц еврейской национальности – в рамках "окончательного решения еврейского вопроса.

По оценкам историков, Холокост пережили около миллиона евреев – одна седьмая часть еврейского населения Европы в предвоенные годы. Сегодня их количество, по статистике Центра Эли Визеля при университете Бостона, составляет около 100.000.

Садецки и ее коллеги воспользовались статистикой для того, чтобы оценить, как бесчеловечное обращение со стороны нацистов, постоянные лишения и эксперименты в концлагерях повлияли на продолжительность жизни бывших узников и вероятность развития у них онкологических заболеваний.

Израильские медики проанализировали судьбы свыше 150.000 жертв Холокоста, часть из которых была официально признана узниками нацистского режима правительством Германии, а другие – нет.

Как показало это исследование, пребывание в концлагере заметно повышало вероятность развития рака и смерти от него – свыше 22% узников умерли именно от этой болезни. В то же время среди людей, перенесших меньшие лишения во время Холокоста, этот показатель был заметно ниже – примерно 16%.

Вероятность развития рака для узников концлагерей была выше на 6%, а раком легких и раком прямой или толстой кишки они болеле на 37% и 12% чаще соответственно. Шансы заполучить другие виды рака, такие как рак груди или половых органов, почти не отличались для признанных и непризнанных жертв Холокоста.

Эти данные следует учитывать при оценке последствий Холокоста, а также других исторических событий подобного рода и результатов бытового насилия, заключают авторы статьи.

Ранее этой проблемой занимались Нани Вайн Равив и ее коллеги по Университету Хайфы в Израиле, которые изучили заболеваемость и уровень смертности от рака среди 4 млн израильтян европейского происхождения и сравнили данные тех, кто эмигрировал из Европы до 1939 года, с теми, кто приехал в Израиль после окончания войны в 1945 году.

Хайфские медики установили, что имеет значение возраст, в котором люди пережили Холокост. Миха Бархана, специалист Национального израильского канцер-регистра, также участвовавший в исследовании, отмечает: "У девочек, которым во время войны было меньше 10 лет, в два раза чаще развивался рак груди, чем у тех, кто в то время был взрослым", – рассказал он в интервью журналу New Scientist.

Бархана полагает, что в раковом наследии повинны недоедание и близость к голодной смерти, хотя биологические механизмы этого взаимодействия пока неясны. "Многие люди выживали на 300-600 калориях в сутки, и это, возможно, влияло на рост и нормальный гормональный обмен, что могло оказать некоторое воздействие на уровень развития рака", – полагает он.

В проведенных ранее исследованиях делались предположения о том, что плохое питание в период формирования плода в организме матери может повлиять на здоровье ребенка в будущем, однако неясно, может ли плохое питание оказывать такое же воздействие на детей старшего возраста.

Его коллега Клайв Осмонд, эксперт по эмбриональным корням взрослых заболеваний в Университете Саутгемптона, Соединенное Королевство, считает, что повышенные уровни онкозаболеваний могут быть результатом отсутствия должной реакции тела на биологические стресс-факторы. "Этот механизм стресс-реакции формируется в раннем детстве, и на него может влиять отсутствие питания", – говорит он.

Одна из причин более высокого процента смертности среди бывших узников может заключаться в том, что многим пережившим диагноз ставится слишком поздно, так что уровень выздоровления оказывается ниже, отмечает он. "Возможно, у них в жизни было столько страданий, что они просто не могут примириться с возможностью того, что у них может быть рак".