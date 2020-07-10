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NEWSru.co.il :: Здоровье10 июля 2020 г., 19:18

Коронавирус в Израиле: заражены более 17 тысяч человек, 351 заболевший умер

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: заражены более 17 тысяч человек, 351 заболевший умер

Вечером в пятницу, 10 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 36266 заразившихся. В настоящий момент заражены 17302 человека. 351 заболевший умер.

Состояние 130 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 91 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

465 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 18613 выздоровели после коронавируса.


Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

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Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,1%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 51-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 29741 тест.

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