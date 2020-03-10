За сутки в Израиле выявлено 20 случаев заражения

Вечером 10 марта минздрав сообщил, о 70-м положительном результате анализа на коронавирус. В большинстве случаев болезнь выявлена у израильтян, вернувшихся из-за границы.

Ребенок, проживающий в Тель-Авиве, фигурирует в сообщениях минздрава под номером 66. Он вместе с родителями вернулся 2 марта из Мадрида рейсом UX1301. Заболевание у мальчика протекает в легкой форме.

Пресс-служба Армии обороны сообщила, что пациент номер 64 является контрактником ЦАХАЛа, он недавно вернулся из отпуска за границей. Это второй случай заболевания среди военных. В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что болезнь у военнослужащего протекает в легкой форме.

В интервью израильским телеканалам представители минздрава говорят, что в ближайшие дни количество больных будет расти еще и потому, что изменены критерии, по которым принималось решение о проведении тестов на коронавирус. Если раньше мазок на коронавирус брался только у лиц, находившихся в контакте с больными или вернувшихся из-за границы, то теперь анализ будет браться также у тех, кто поступает в больницы с воспалением легких.

Ранее 10 марта министерство здравоохранения сообщило об очередном ужесточении мер предосторожности, призванных остановить распространение коронавируса. Специалисты минздрава рекомендуют израильтянам воздерживаться от участия в массовых мероприятиях. Вместе с тем, запрещено проведение мероприятий с участием более 2.000 человек (ранее запрет касался мероприятий с участием более 5.000 человек).

Рекомендуется воздержаться от посещения родственников, находящихся в больницах и домах престарелых. Лицам, имеющим симптомы простуды, такие визиты запрещены.

Сопровождать больного в приемное отделение больницы может лишь один человек. При этом сопровождающий должен быть абсолютно здоров.

Минздрав также рекомендует пожилым людям, а также лицам с ослабленным иммунитетом сократить круг общения.

Несколькими часами ранее государственные дома престарелых получили из министерства труда и социального обеспечения инструкцию, запрещающую визиты родственников в дома престарелых и общежития для пожилых людей ("диюр муган"). Встречи могут проходить только на открытом воздухе.

Днем ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу объявил о том, что все возвращающие из-за границы должны соблюдать 14-дневный карантин. С 13 марта въезд в Израиль будет разрешен только тем иностранным гражданам, у которых есть возможность первые две недели нахождения в стране провести в карантине.

Полиция сообщила об ужесточении контроля за гражданами, обязанными соблюдать режим карантина. С 10 марта правоохранительные органы начали напрямую получать данные о лицах, пересекающих границу.

Со вторника, 10 марта, международный аэропорт Бен-Гурион на 70% сократил объем работы и количество задействованного персонала. Обсуждается возможность переноса всех рейсов в Первый терминал и закрытие Третьего терминала.

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") объявила, что станция железной дороги в аэропорту Бен-Гурион будет закрыта для посадки пассажиров. Решение, связанное с мерами по предотвращению распространения коронавируса, вступит в силу со среды, 11 марта. Накануне рабочий комитет компании направил в министерства транспорта письмо с требованием закрыть станцию.

Днем ранее в Израиле началась дизенфекция общественного транспорта и магазинов.