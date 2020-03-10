Минздрав объявил о введении новых ограничений для населения

Во вторник, 10 марта, министерство здравоохранения сообщило об ужесточении мер предосторожности, призванных приостановить распространение коронавируса в Израиле.

Специалисты минздрава рекомендуют израильтянам воздерживаться от участия в массовых мероприятиях. Вместе с тем, запрещено проведение мероприятий с участием более 2.000 человек (ранее запрет касался мероприятий с участием более 5.000 человек).

Рекомендуется воздержаться от посещения родственников, находящихся в больницах и домах престарелых. Лицам, имеющим симптомы простуды, такие визиты запрещены.

Сопровождать больного в приемное отделение больницы может лишь один человек. При этом сопровождающий должен быть абсолютно здоров.

Минздрав также рекомендует пожилым людям, а также лицам с ослабленным иммунитетом сократить круг общения.

Несколькими часами ранее государственные дома престарелых получили из министерства труда и социального обеспечения инструкцию, запрещающую визиты родственников в дома престарелых и общежития для пожилых людей ("диюр муган"). Встречи могут проходить только на открытом воздухе.

По данным на 23:00 10 марта, в Израиле официально зарегистрировано 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На карантине находятся десятки тысяч израильтян. По данным министерства просвещения, на карантине находятся 4.499 детсадовцев и школьников, а также 302 педагога.

Впервые заболевание диагностировано у девятилетнего мальчика, вернувшегося вместе с родителями из Мадрида. По словам медиков, заболевание протекает у него в легкой форме.

Днем ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу объявил о том, что все возвращающие из-за границы должны соблюдать 14-дневный карантин. С 13 марта въезд в Израиль будет разрешен только тем иностранным гражданам, у которых есть возможность первые две недели нахождения в стране провести в карантине.

Полиция сообщила об ужесточении контроля за гражданами, обязанными соблюдать режим карантина. С 10 марта правоохранительные органы начали напрямую получать данные о лицах, пересекающих границу.

Со вторника, 10 марта, международный аэропорт Бен-Гурион на 70% сократил объем работы и количество задействованного персонала. Обсуждается возможность переноса всех рейсов в Первый терминал и закрытие Третьего терминала.

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") объявила, что станция железной дороги в аэропорту Бен-Гурион будет закрыта для посадки пассажиров. Решение, связанное с мерами по предотвращению распространения коронавируса, вступит в силу со среды, 11 марта. Накануне рабочий комитет компании направил в министерства транспорта письмо с требованием закрыть станцию.

Днем ранее в Израиле началась дизенфекция общественного транспорта и магазинов.

Ответы на самые частые вопросы о коронавирусе от службы "Маген Давид Адом"

Служба "Маген Давид Адом" опубликовала ответы на самые частые вопросы о коронавирусе, которые задают израильтяне, звонящие на "горячую линию".

Я сегодня вернулся из Испании, у меня нет признаков болезни. Должен ли я соблюдать карантин?

Да. Согласно инструкции министерства здравоохранения, вы должны соблюдать режим карантина в течение 14 дней с момента возвращения из страны, входящей в "карантинный список", в который входит Испания. Инкубационный период коронавируса составляет 13 дней, поэтому важно соблюдать карантин, чтобы избежать заражения других людей.

Я вернулся с международного форума, проходившего в США. Я тоже должен соблюдать карантин, хотя США и не входят в "карантинный список" минздрава?

Да. Министерство здравоохранения выпустило инструкцию, в соответствии с которой израильтяне, участвовавшие в международных конференциях, должны после возвращения в Израиль в течение 14 дней находиться в карантине.

Я вернулся из Великобритании, которая пока не внесена в "карантинный список". Надо ли мне соблюдать карантин?

Нет. Однако вам следует следить за рекомендациями минздрава. Список "карантинных стран" постоянно пополняется.

Я возвращался в Израиль через Германию. В аэропорту Германии я находился около часа. Надо ли мне соблюдать карантин?

Нет. Согласно инструкции минздрава, помещаются на карантин только израильтяне, делавшие пересадку в Китае, Италии или Южной Корее.

Я вернулся из страны, не входящей в "карантинный список", однако в последние дни у меня появились признаки простуды. Должен ли я соблюдать карантин?

Нет. Вы можете обратиться к своему семейному врачу.

Мой муж сегодня вернулся из-за границы и сразу был помещен под домашний карантин. Должны ли остальные домочадцы также соблюдать карантин?

При соблюдении режима изоляции вашим мужем, остальные члены семьи могут продолжать обычный образ жизни. При этом ваш супруг должен находиться в отдельной комнате. По возможности, он должен использовать отдельный санузел и отдельную посуду. При выходе из комнаты он должен надевать защитную маску и перчатки. После использования им туалета или мест общего пользования, их необходимо продизенфицировать. Всем членам семьи необходимо мыть руки.

Неделю назад я вернулся из Италии, а сегодня у меня поднялась температура. Что мне делать?

Температура выше 38°С является одним из признаков коронавирусной инфекции. Вам следует позвонить в телефонную службу МАДА по телефону 101 и описать свое состояние. В случае, если специалисты сочтут необходимым, парамедики свяжутся с вами для взятия анализа. Вы должны соблюдать карантинный режим, чтобы не допустить заражения других людей.

До того, как уйти на карантин, я встречался с родственниками и друзьями. Они тоже теперь должны соблюдать режим карантина?

Ваши родные и друзья входят во "второй круг", и для них нет никаких особых инструкций или ограничений.

Говорят, что дети не заражаются коронавирусом, поэтому им не надо находиться в изоляции. Так ли это?

Нет, это неверно. Хотя, согласно имеющимся на сегодняшний день данным, уровень заболеваемости среди детей небольшой, риск заражения все же существует. Любой, кто находился в одной из стран с высоким уровнем заболеваемости или посещал места, перечисленные минздравом, вне зависимости от возраста, должен быть помещен на карантин.







