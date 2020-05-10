"Трудно и интересно". Интервью с завотделением коронавируса в больнице "Вольфсон"

Редакция NEWSru.co.il побеседовала с доктором Маргаритой Машави, которая занимает должность заведующей отделения для больных COVID-19 в больнице "Вольфсон" в Холоне.

Доктор Машави – терапевт. В связи с нехваткой специалистов по инфекционным заболеванием, в большинстве израильских больниц отделения для больных коронавирусом возглавили терапевты.

Беседовала Алла Гаврилова.

Расскажите, как начиналась работа отделения для больных коронавирусом в больнице "Вольфсон" и как вы его возглавили.

Я заведую терапевтическим отделением "Пнимит Далет". Наше отделение вместе с отделением неврологии и еще двумя маленькими отделениями находится в отдельном здании, стоящем особняком. На первом этаже неврологическое отделение, на втором – наше. Именно в нашем здании и решили открыть отделение для больных COVID-19. Сначала это отделение было открыто в "неврологии", где для этого было оборудовано 30 коек. Это отделение назвали "Кетер Алеф", и оно открылось 15 марта. Но через неделю мы поняли, что ситуация гораздо серьезнее, чем нам казалось, и в больнице приняли решение открыть большое отделение, "Кетер Бет", и для этого переоборудовать мою "Пнимит". Переоборудование заняло дней десять. Надо было полностью перестроить все комнаты, поставить дополнительные двери, сделать полную изоляцию. Сделали даже отдельный лифт. И в первых числах апреля открылось отделение "Кетер Бет" на 68 коек.

Сколько больных коронавирусом одновременно было в этом отделении в самый загруженный период?

27. До семи интубированных. Сейчас осталось 8 пациентов. И мы переводим всех обратно в "Кетер Алеф".

Как выглядела работа отделения? Сколько у вас было врачей и медсестер?

В отделении были 10-11 врачей. Сначала мы делали так называемый "сухой обход", не заходя к пациентам. Чтобы решить, к каким пациентам должен подойти врач. Потом дежурный врач и врачи реанимации осматривали тех, кто нуждался в физическом осмотре. Те больные, которые были в состоянии разговаривать и передавать информацию, если не было необходимости, общались с нами по видеосвязи. У нас был так называемый "центр", где была установлена аппаратура и откуда мы следили за состоянием больных на расстоянии. В тех случаях, когда это возможно. Минимум один раз в день мы проводили совещания с инфекциологами. Мы представляли им новых больных, консультировались по поводу вида лечения, обсуждали новые данные, которые поступали каждый день. Врачи работали обычные смены по восемь часов. Несколько врачей в смену заходили к больным, остальные находились в так называемой "чистой" зоне. Медсестры работали иначе. Их смены были по 12 часов. В отличие от врачей, вспомогательный медицинский персонал гораздо больше должен контактировать с больными. Учитывая, что дольше двух-трех часов находиться рядом с больными коронавирусом нельзя, им приходилось часто меняться.

Почему нельзя?

Во-первых, дольше в защитном костюме находиться просто очень тяжело. Во-вторых, чем больше времени вы проводите рядом с больным коронавирусом, тем выше шанс заразиться. Поэтому медсестры менялись и заходили в палаты к больным не более одного раза за смену. Если в обычное время в отделении работает 7-8 медсестер, то в отделении для коронавирусных больных работали 25 медсестер. В палате для интубированных была команда медсестер реанимации, которые работают немного по другой системе. Врачи из реанимации у нас тоже были. Кроме того, в отделении круглосуточно должен был находится анестезиолог. Если в "мирное" время врачи сами интубируют больных, то пациентов с коронавирусом было разрешено интубировать только анестезиологу, который гораздо опытнее нас, делает это профессиональнее и быстрее и у него меньше шансов заразиться.

Из медперсонала у вас никто не заразился?

После открытия отделений для коронавируса – нет. Но, к сожалению, в моем отделении, "Пнимит Далет", были две медсестры, заразившиеся коронавирусом от пациента, поступившего к нам без диагноза. Это было в феврале, когда еще свирепствовал грипп. Мужчина вернулся с Кипра и поступил в наше отделение с высокой температурой. Одна из двух заболевших медсестер заразила свою пожилую маму. Маме 91 год, и она сейчас умирает у нас в отделении.

Какие меры вы принимаете, чтобы не заразиться и не принести коронавирус домой?

Мы никогда не носим в отделении одежду, в которой ходим вне больницы. После смены всегда принимаем в отделении душ и переодеваемся.

Вы не испытывали нехватки в оборудовании и защитных костюмах?

Нет, в этом плане никакого дефицита в больнице не было.

Были ли среди медперсонала люди, которые отказались работать в отделении для коронавирусных больных?

Из врачей не отказался никто. Я помню это ощущение страха и неизвестности, когда мне предложили возглавить это отделение, но у меня не было никаких сомнений в том, что я на это готова. А вот медсестры все очень испугались после того случая с заражением их коллег. Мы ведь тогда все ушли на двухнедельный карантин, все врачи потом вернулись, а все медсестры ушли в отпуск. Поэтому у нас был медперсонал из других отделений. Учитывая, что все внешние клиники закрылись и много медсестер и медбратьев остались без работы, нехватки в желающих не было.

Медперсоналу коронавирусного отделения делают регулярные проверки на COVID-19?

Нет. Если нет симптомов, это бессмысленно. Сегодня анализ может быть отрицательным, а завтра уже положительным. Но есть врачи или медбратья, которые, например, живут где-то далеко и, когда хотят вернуться на выходные домой, проходят тестирование.

Что происходит в вашем отделении сейчас?

Как я уже говорила, у нас осталось 8 пациентов и "Кетер Бет" закрывают, всех переводят в "Кетер Алеф", поскольку необходимости в отделении на 60 коек нет. Мое отделение снова начнет работать как терапевтическое, только нужно его полностью проветрить и дезинфицировать.

Как бы вы подвели для себя итоги этих месяцев?

Это было очень трудно и очень интересно. Я получала от работы огромное удовольствие. К сожалению, у нас до сих пор недостаточно знаний об этом заболевании. Мы часто меняли виды лечения и пока еще не пришли к каким-то окончательным выводам. Мы очень боялись, что отделение переполнится, все время переводили выздоравливавших больных в гостиницы. Это был очень напряженный период, но мы многому научились. Возможно, это сильно облегчит нам работу, если осенью будет вторая волна.