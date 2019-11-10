Нацстрах Израиля признал фибромиалгию болезнью, дающей право на инвалидность

Израильское Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") внесло изменения в список болезней и дефектов, включив в него фибромиалгию – неопределенные острые хронические боли скелетно-мышечного аппарата.

До сих пор многие врачи не признают фибромиалгию в качестве болезни в связи с отсутствием установленных источников болей.

Решение "Битуах Леуми" позволит начислять страдающим фибромиалгией проценты инвалидности, причем, в отличие от США, где фибромиалгия признается для начисления инвалидности только у военнослужащих, в Израиле инвалидность по этой статье сможет получить любой страдающий фибромиалгией.

Признание инвалидности по фибромиалгии без дополнительных медицинских проблем позволит страдающим этим заболеванием получить до 50% пособия по инвалидности.

Решение "Битуах Леуми" должно быть утверждено министрами здравоохранения, юстиции и социального обеспечения.





