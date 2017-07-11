В России у 3,5 млн человек выявлены онкологические заболевания

Онкологические заболевания в России занимают второе место среди причин смертности населения. На сегодняшний день они выявлены у 3,5 млн россиян.

Об этом в понедельник, 10 июля, на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, посвященном развитию системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

"В структуре всех причин смерти населения онкология занимает в России традиционно второе место и занимает 15,6%. В Российской Федерации онкологическими болезнями болеют 3,5 млн человек. Число впервые выявленных случаев ежегодно составляет более 500 тысяч человек", – цитирует Голодец ТАСС.

По словам вице-премьера, смертность от рака в России выше, чем в развитых странах. "В России она составляет 124,4 (на 100 тыс человек – прим. ред.), в то время как в самых лучших странах, которые научились бороться сегодня, – 108,1. Япония – это лидер по работе с онкологическими заболеваниями – 93,8", – отметила Голодец.

Она добавила, что этап выявления болезни очень важен, и в России есть регионы, где выявляемость достигла уровня мировых стандартов, но есть регионы, которым придется "серьезно поработать для того, чтобы продвинуться в теме выявляемости онкологических заболеваний".