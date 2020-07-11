Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
29 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье11 июля 2020 г., 20:34

Коронавирус в Израиле: заражены более 18 тысяч человек, 354 заболевших умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: заражены более 18 тысяч человек, 354 заболевших умерли

Вечером в субботу, 11 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 37464 заразившихся. В настоящий момент заражены 18296 человека. 354 заболевших умерли.

Состояние 134 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 49 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 102 пациентов – средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

470 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 18814 выздоровели после коронавируса.


Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": лидируют Арара, Тифрах, Кирьят Малахи

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,1%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 51-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 25265 тест.

facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:34 Коронавирус в Израиле: заражены более 18 тысяч человек, 354 заболевших умерли
13:52 Минздрав Украины: почти 53000 зараженных COVID-19, 1372 человека умерли
11:58 Число жертв COVID-19 в РФ: Росстат считает, что умерших почти в 4 раза больше, чем сообщалось
10:56 Официальные данные по коронавирусу в России: более 720 тысяч заразившихся, не менее 11205 умерших
06:56 Главные факторы смертельного исхода COVID-19
06:18 Жертвами коронавирусной болезни в мире стали более 561 тыс. человек, заразившихся свыше 12,6 миллионов
22:54 Смертность в России в мае 2020 года выросла на 11,9% по сравнению с маем прошлого года
19:52 Минздрав Израиля обнародовал новые правила проведения эпидемиологического расследования
19:18 Коронавирус в Израиле: заражены более 17 тысяч человек, 351 заболевший умер
16:39 Возросло число военнослужащих ЦАХАЛа, заразившихся коронавирусом
...