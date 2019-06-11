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Здоровье

Антипрививочница, лечащая "подключением к космическому серверу", подала в суд на высмеявшего ее врача

время публикации: 10:50 | последнее обновление: 12:04 блог версия для печати фото
Антипрививочница, лечащая "подключением к космическому серверу", подала в суд на высмеявшего ее врача
Антипрививочница, лечащая "подключением к космическому серверу", подала в суд на высмеявшего ее врача
Антипрививочница, лечащая "подключением к космическому серверу", подала в суд на высмеявшего ее врача

Жительница Рамат а-Шарона Яэль Алон-Бахар, выступающая против вакцинации, обратилась в суд с иском против нейрохирурга доктора Лиора Унгера, одного из наиболее активных пропагандистов вакцинации, потребовав заплатить ей 100 тысяч шекелей компенсации за насмешки в социальной сети Facebook.

Алон-Бахар представляет себя как медиум и холистический терапевт, практикующий шаманизм, божественное вмешательство, энергию драконов и т.д. для лечения астмы, воспаления легких, аллергий, геморроя, болезни Крона, псориаза, душевных и психических проблем у женщин, мужчин, детей, младенцев и зародышей.

В иске она обвиняет доктора Унгера, что он использует свою страницу в Facebook, у которой 30 тысяч подписчиков, для борьбы с антипрививочниками путем их высмеивания, с указанием их имен и фотографий, сообщает портал Ynet.

Журналистка Ротем Элизера (ynet) отмечает, что в исковом заявлении Алон-Бахар привела в качестве примера свою публикацию о том, что "удаленное лечение является формой лечения, при которой терапевт подключается к космическому серверу, содержащем информацию о каждом из нас, закладывает в этот сервер новую информацию, которую потом пациент скачивает и внедряет в свою ауру и свой организм".

Доктор Унгер поделился этой публикацией на своей странице со следующим комментарием: "Лечение – на космическом сервере, платеж – на банковском сервере. Зачем я вообще учил медицину?" Перепубликация на странице Унгера была отмечена читателями более 800 раз и собрала значительное количество комментариев, в которых об Алон-Бахар зачастую отзывались как о шарлатанке.

В ответе на иск, поданном адвокатом Унгера, говорится, что иск "является частью опасной борьбы, которую ведет группа лунатиков с целью предотвращения публичного обсуждения и критики ее деятельности по распространению опасных заболеваний и поощрению заражения ими".



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