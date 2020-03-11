Коронавирус в Израиле: 76 заболевших, в том числе ребенок, трое выздоровевших

По состоянию на среду, 11 марта, коронавирусная болезнь COVID-19 была подтверждена у 76 израильтян, трое из которых уже выздоровели. 63 заболевших госпитализированы, семеро проходят процедуру госпитализации, трое лечатся в домашних условиях. Среди заболевших есть один ребенок – мальчик 9 лет. Двое заболевших в состоянии от средней тяжести до тяжелого, у остальных болезнь протекает без серьезных осложнений. Большинство заболевших недавно вернулись в Израиль из стран Европы (чаще всего из Италии, Франции, Испании, Германии, Австрии) или заразились от прибывших из-за границы.

Кроме того, израильский дипломат, работающий в Афинах и сопровождавший группу туристов из Греции, среди которых был носители коронавируса, заразился сам и заразил своих жену и дочь. Двое выздоровевших израильтян, ранее находившихся в больнице Токио после пребывания на борту круизного лайнера Diamond Princess, вернулись в Израиль.

Министерство здравоохранения Израиля продолжает публиковать "маршруты" заболевших от момента возвращения в Израиль до момента госпитализации (изоляции) и карту распространения коронавируса в Израиле. Основные рекомендации по гигиене: воздерживаться от пребывания в местах большого скопления людей, избегать близкого контакта с людьми с острыми респираторными заболеваниями (особенно если они кашляют), чаще мыть руки с мылом или дезинфицирующим средством на спиртовой основе, избегать объятий и рукопожатий, не трогать руками рот, нос и глаза (особенно если руки давно не мыли), кашлять в одноразовый платок и сразу выбрасывать его в мусорное ведро, пользоваться индивидуальной посудой.

11 марта министр внутренних дел Арье Дери утвердил рекомендации министерства здравоохранения о дальнейшем ограничении въезда иностранных граждан на израильскую территорию. Согласно новой инструкции, иностранцы смогут въехать в Израиль только в том случае, если докажут: им есть, где отбывать 14-дневный обязательный карантин. Это можно сделать только в домашних условиях. При этом полностью запрещен въезд в Израиль иностранцам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Таиланда, Италии, Макао, Сингапура, Гонконга, Японии и Египта. Запрещается въезд в Израиль и лицам, прибывающим в рамках медицинского туризма – из какой бы страны они ни прибыли. Инструкция вступит в силу в четверг 12 марта 2020 года в 20:00 по местному времени.

С 11 марта вступило в силу распоряжение, согласно которому станция железной дороги в аэропорту Бен-Гурион закрыта для посадки пассажиров.

С 10 марта международный аэропорт Бен-Гурион на 70% сократил объем работы и количество задействованного персонала. Закрыты половина "рукавов" Третьего терминала аэропорта (два коридора из четырех). С 14 марта приостановит свою работу Первый терминал (все рейсы будут переведены в Третий терминал).

С 20:00 9 марта расширены карантинные меры (как минимум, до 23 марта). Согласно решению правительства, 14-дневный режим карантина обязаны соблюдать все израильтяне, возвращающиеся из-за границы. В настоящее время на домашнем карантине должны находиться десятки тысяч израильтян, вернувшихся из-за границы в течение последних двух недель (по оценке МВД, число людей на карантине в стране может достигнуть 200-300 тысяч).

Минфин предупреждает о том, что меры по борьбе с коронавирусом будут иметь тяжелые последствия для экономики. По оценкам экономистов, карантинные меры обойдутся Израилю в 4,9 миллиарда шекелей (оценка минфина Израиля – 4,3-4,4 млрд шекелей потерь в месяц). Особо тяжелый ущерб наносится малым бизнесам, прямо или косвенно связанным с туристической отраслью.

С прошлой недели введены полные запреты на проведение международных конференций в Израиле, а также на проведение в Израиле любых массовых мероприятий и собраний с участием более 5000 человек. Кроме того, введен полный запрет на участие в собраниях, в которых участвуют более, чем 100 человек, для людей, которые вернулись из любого места за границей в течение последних 14 дней.

С 9 марта, по распоряжению министерства транспорта, запрещен проезд стоя в междугородних автобусах. Кроме того, во всех автобусах запрещено сидеть на креслах первого ряда, чтобы снизить угрозу заражения водителей.

Введен полный запрет на выезд за границу работников системы здравоохранения, рекомендовано запретить выезд сотрудников управления государственной службы. Командование Армии обороны Израиля запретило военнослужащим, проходящим срочную службу, посещать государства с высоким числом инфицированных коронавирусом. Было принято решение прервать совместные учения Армии обороны Израиля и вооруженных сил США Juniper Cobra 2020.

В связи с распространением коронавирусной инфекции ЦАХАЛ объявил "ограниченный" призыв резервистов: повестки получили около 70 резервистов Управления тылом. Они будут заниматься разработкой программы по проведению разъяснительной работы среди населения.

Министерство просвещения объявило накануне об отмене мероприятий предармейских курсов ГАДНА на ближайшие две недели.

10 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел в своей канцелярии в Иерусалиме серию совещаний, посвященных экономическим вопросам. В них принимали участие министр финансов, министр экономики, министр туризма, управляющий Банком Израиля, глава СНБ, глава Национального экономического совета, и.о. генерального директора министерства главы правительства, гендиректор минздрава, президент Ассоциации промышленников, гендиректор налогового управления, начальник бюджетного отдела минфина и другие. Подводя итоги консультаций, глава правительства заявил, что экономика Израиля находится в отличном состоянии: "Мы вступаем в период вызванного коронавирусом кризиса в условиях, когда наша ситуация лучше, чем в большинстве стран мира. Мы предприняли ряд мер, таких как создание фонда в 4 миллиарда шекелей для помощи предприятиям, пострадавшим от коронавируса. В настоящее время мы работаем над расширением фонда". Отдельно Биньямин Нетаниягу прокомментировал ажиотажный спрос на продукты: "Большая часть грузов поступает в Израиль морем – продукты, сырье. Поэтому нет смысла штурмовать супермаркеты. Продуктов достаточно и хватит на всех. Что касается авиапоставок грузов Израиль, мы принимаем все меры для обеспечения их регулярного выполнения".

Коронавирус в Палестинской автономии

11 марта правительство Палестинской автономии опубликовало уточненные данные по поводу распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно представленной информации, цитируемой агентством Maan и другими СМИ, в настоящее время в ПА коронавирусом заражены не менее 30 человек. Большинство инфицированных находятся в больницах Бейт-Лехема.

На домашнем карантине находятся около 3000 человек, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение.

Несколько дней назад председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о введении чрезвычайного положения в связи с выявлением первых случаев заболевания COVID-19. Распоряжением Аббаса была отменена работа школ и университетов, запрещен въезд иностранных туристов.

Одновременно ЦАХАЛ, в координации с властями ПА, ввел блокаду Бейт-Лехема. Израиль передал властям автономии наборы для диагностирования заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Министерство здравоохранения правительства ХАМАСа в секторе Газы приказало всем жителям сектора, возвращающимся из Египта через КПП "Рафах", находиться на карантине в течение 14 дней после возвращения.

Власти Газы до конца недели отменили занятия в образовательных учреждениях.

В Бейт-Лехеме закрыты для посещений все церкви, монастыри и залы для общественных собраний.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, в общей сложности, в мире от этого заболевания умерли 4328 человек, около 120 тысяч заражены.

В основном жертвами коронавируса стали люди, находившиеся на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй. Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании, Японии, США, Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Гонконге, Австралии, Ираке, Таиланде, Тайване, Сан-Марино, Испании, Сербии, Аргентине, Египте, Индонезии, Бельгии и на Филиппинах.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР уведомил, что, по состоянию на 11 марта, 3158 человек в этой стране умерли от коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки умерли 22 заболевших. Общее число заболевших только в одном Китае: почти 81000 человек. Из них около 61500 уже излечились.

На фоне постепенного снижения темпов распространения коронавируса в Китае наблюдается рост числа заразившихся на Ближнем Востоке и в Европе, прежде всего в Иране и Италии.

Ответы на самые частые вопросы о коронавирусе от службы "Маген Давид Адом"

Служба "Маген Давид Адом" опубликовала ответы на самые частые вопросы о коронавирусе, которые задают израильтяне, звонящие на "горячую линию".

Я сегодня вернулся из Испании, у меня нет признаков болезни. Должен ли я соблюдать карантин?

Да. Согласно инструкции министерства здравоохранения, вы должны соблюдать режим карантина в течение 14 дней с момента возвращения из страны, входящей в "карантинный список", в который входит Испания. Инкубационный период коронавируса составляет 13 дней, поэтому важно соблюдать карантин, чтобы избежать заражения других людей.

Я вернулся с международного форума, проходившего в США. Я тоже должен соблюдать карантин, хотя США и не входят в "карантинный список" минздрава?

Да. Министерство здравоохранения выпустило инструкцию, в соответствии с которой израильтяне, участвовавшие в международных конференциях, должны после возвращения в Израиль в течение 14 дней находиться в карантине.

Я вернулся из Великобритании, которая пока не внесена в "карантинный список". Надо ли мне соблюдать карантин?

Нет. Однако вам следует следить за рекомендациями минздрава. Список "карантинных стран" постоянно пополняется.

Я возвращался в Израиль через Германию. В аэропорту Германии я находился около часа. Надо ли мне соблюдать карантин?

Нет. Согласно инструкции минздрава, помещаются на карантин только израильтяне, делавшие пересадку в Китае, Италии или Южной Корее.

Я вернулся из страны, не входящей в "карантинный список", однако в последние дни у меня появились признаки простуды. Должен ли я соблюдать карантин?

Нет. Вы можете обратиться к своему семейному врачу.

Мой муж сегодня вернулся из-за границы и сразу был помещен под домашний карантин. Должны ли остальные домочадцы также соблюдать карантин?

При соблюдении режима изоляции вашим мужем, остальные члены семьи могут продолжать обычный образ жизни. При этом ваш супруг должен находиться в отдельной комнате. По возможности, он должен использовать отдельный санузел и отдельную посуду. При выходе из комнаты он должен надевать защитную маску и перчатки. После использования им туалета или мест общего пользования, их необходимо продизенфицировать. Всем членам семьи необходимо мыть руки.

Неделю назад я вернулся из Италии, а сегодня у меня поднялась температура. Что мне делать?

Температура выше 38°С является одним из признаков коронавирусной инфекции. Вам следует позвонить в телефонную службу МАДА по телефону 101 и описать свое состояние. В случае, если специалисты сочтут необходимым, парамедики свяжутся с вами для взятия анализа. Вы должны соблюдать карантинный режим, чтобы не допустить заражения других людей.

До того, как уйти на карантин, я встречался с родственниками и друзьями. Они тоже теперь должны соблюдать режим карантина?

Ваши родные и друзья входят во "второй круг", и для них нет никаких особых инструкций или ограничений.

Говорят, что дети не заражаются коронавирусом, поэтому им не надо находиться в изоляции. Так ли это?

Нет, это неверно. Хотя, согласно имеющимся на сегодняшний день данным, уровень заболеваемости среди детей небольшой, риск заражения все же существует. Любой, кто находился в одной из стран с высоким уровнем заболеваемости или посещал места, перечисленные минздравом, вне зависимости от возраста, должен быть помещен на карантин.



Факторы риска при заболевании COVID-19: результаты нового исследования

Группа китайских ученых провела исследование в двух больницах в Ухане, изучив клиническую картину по 191 взрослому пациенту с подтвержденным коронавирусным заболеванием COVID-19. Результаты этого исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Проанализированы клинические записи, применявшиеся методы лечения, лабораторные анализы, рентгеновские снимки, результаты компьютерной томографии и демографические данные пациентов – 137 из них вылечились, 54 умерли. Была создана математическая модель для оценки факторов риска. Кроме того, были получены новые данные по поводу того, в течение какого периода заболевшие опасны для окружающих.

Факторы риска при заболевании COVID-19

Установлены следующие основные факторы риска летального исхода при данной коронавирусной инфекции:

– пожилой возраст;

– признаки сепсиса;

– ослабленная иммунная система;

– проблемы со свертыванием крови.

Дополнительные факторы риска:

– высокое кровяное давление;

– диабет;

– длительное использование неинвазивной вентиляции легких.

Опасность для окружающих

Согласно полученным данным, больные COVID-19 представляют опасность для окружающих от 8 до 37 дней, в среднем 20 дней.

Исследователи отмечают, что у всех умерших вирус оставался активным до последнего дня жизни.

Ученые подчеркивают, что время выделения вируса не следует путать с рекомендуемым временем карантина, которое основано на времени инкубации вируса. В целом, карантин в течение нескольких недель признается достаточным.

Картина прогрессирования COVID-19

В публикации впервые описана полная картина прогрессирования коронавирусной болезни COVID-19:

– средняя продолжительность лихорадки – 12 дней;

– кашель зачастую продолжается намного дольше, даже после отрицательного теста на коронавирус и выписки;

– средняя продолжительность одышки – 13 дней (в случае летального исхода до самой смерти);

– сепсис – на 9-й день у выживших, на 10-й день у умерших;

– острый респираторный дистресс-синдром (ARDS) – на 10-й день у выживших, на 12-й день у умерших.

Также для случаев летального исхода установлены такие характерные проблемы как острое повреждение сердца и острое повреждение почек (в среднем на 15-й день) и вторичная инфекция (в среднем на 17-й день). Смерть обычно наступала на 19-й день.





