Проверка права на получение многотысячных выплат по "Битуах сиуди"

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Многие клиенты больничных касс не знают о своих правах. Мы говорим о финансовых правах тех, кто имеет полисы в самых крупных страховых компаниях Израиля, таких как "Дикла" для членов больничной кассы Клалит, "Кляль" для членов больничных касс Леумит и Маккаби, и страховой компании "Феникс" для членов больничной кассы Меухедет.

Если вы страдаете от различных заболеваний, которые затрудняют вашу жизнь, и мешают выполнять хотя бы 3 повседневных действия из 6 (одевание, купание, передвижение, пользование туалетом, прием пищи, возможность встать с кровати и сесть на стул самостоятельно), недержания мочи, ухудшения памяти и предрасположенности к болезни Альцгеймера, деменции (старческое слабоумие) и др., то вы имеете право обратиться за получением денег от страховой компании в рамках вашей медицинской страховки в больничной кассе.

Многие обладатели страховки в Израиле не знают, что им полагаются соответствующие выплаты. В то же время, страховые компании не всегда отправляют страховой полис, который разъясняет права застрахованного. И даже если застрахованный получает полис, то он, конечно, на иврите, что не все могут полностью понять все, что в нем написано

Нуждающийся в уходе получает часы или специальные услуги от Битуах Леуми, не имея представления, что это еще не вся помощь, которая ему положена.

Рассмотрим следующие примеры:

1. У Олега есть страховка "Битуах сиуди" в больничной кассе "Клалит", через страховую компанию Дикла и Арэль. Олег страдает от множества заболеваний, и в 2004 году у него появилась необходимость в постоянном уходе, он стал "сиуди". От Битуах Леуми он получил максимально возможное количество часов по уходу (метапелет).

И только после того, как он случайно прочитал в газете нашу статью, выяснилось, что у него есть права по " Битуах сиуди", которую он сделал по приезде в Израиль автоматитески, и даже не знал о ее наличии. Олег обратился в наш офис с просьбой узнать, какими правами он обладает в рамках страховки "Битуах сиуди" и как эти права можно использовать. Он хотел понять, какой путь является самым коротким и надежным. Проверив его документы, мы обратились в страховую компанию, предоставив всю необходимую информацию, и Олегу единовременно выплатили 250000 шекелей. В дополнение к этому, он в течение 3-х лет будет получать ежемесячные выплаты.

2. А., мужчина 85 лет, страдающий болезнью Паркенсона с 2010 года, обратился в наш адвокатский офис в 2014 году с просьбой добиться от Битуах Леуми увеличения часов по уходу. Но он не знал, что ему также полагаются денежные выплаты от страховой компании, в рамках медицинской страховки от больничной кассы Клалит. Наш офис обратился от его имени в страховую компанию, и он получил выплату в размере 150 тысяч шек. за 3 прошедших года, а также постоянную месячную выплату в размере нескольких тысяч шекелей в течение последующих 3-х лет. Следует отметить, что А. производил ежемесячную оплату страховых взносов через больничную кассу Клалит, и не знал, что его страховой полис включает в себя также выплаты по долговременному уходу ("Битуах сиуди").

На основании этих примеров можно сделать заключение, что даже если вы получили отказ от выплат от страховой компании, обратившись к специалисту по урегулированию такого рода конфликтов, вы можете получить все полагающиеся вам деньги

Обратите внимание: каждый застрахованный по страховке "Битуах сиуди", утративший способность выполнять хотя бы 3 повседневных действия из 6 (одевание, купание, передвижение, пользование туалетом, приемом пищи, возможность встать с кровати и сесть на стул самостоятельно), или страдает от когнитивных нарушений, нуждаются в большом количестве часов по уходу и имеет право на получение многотысячной ежемесячной компенсации.

Если и в вашей жизни имеет место подобный случай, мы настоятельно рекомендуем проверить право на получение компенсации в дополнение к предоставляемой "Битуах Леуми" помощи. Наши работники готовы ответить на любой вопрос, касающийся "Битуах сиуди".

Часы работы офиса: с воскресенья по четверг, с 8:30 до 18:30.

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Наш сайт: www.la-w.co.il

Меира Зоар родилась в Тель-Авиве, в 1994 году закончила юридический факультет Тель-Авивского университета и с 1995 года начала заниматься юридической практикой.

Юридическая фирма "Адвокат Меира Зоар и Компаньоны" была основана в 1997 году и является одной из старейших и опытнейших в Израиле. Основным направлением работы является подача исков против страховых компаний в случае отказа от выплат по полисам долгосрочного ухода ("сиюди").

В 2001 году, по признанию журнала "а-Праклитим" ("Юристы"), фирма завоевала признание и оценку в "Списке века" среди ведущих и солидных компаний в области востребования компенсаций за причиненный ущерб.