E-health: как устроена "медицина без бюрократии" в разных странах

Электронное здравоохранение, или e-health, является одним из ведущих направлений развития медицины. Термин e-health появился в 1999 году, а спустя шесть лет ВОЗ приняла резолюцию о развитии системы электронного здравоохранения, включающей в себя широкий спектр медицинских услуг и информационных технологий. Дистанционные консультации у специалиста (телемедицина и мобильная медицина), электронные рецепты, электронные "истории болезни", выбор врача и запись к врачу посредством сайта – все это входит в понятие e-health и существует сегодня во многих странах, подстраиваясь под особенности "национального здравоохранения". В последние годы e-health стало активно развиваться и в Израиле, причем сразу в нескольких направлениях и вариантах, используя американский и европейский опыт.

В странах Евросоюза, принявшего общую доктрину e-health, действующую до 2020 года, системы электронного здравоохранения стремятся к централизации.

В частности, одной из наиболее централизованных систем e-health считается модель, разработанная в Швеции. Сайт 1177.se, функционирующий почти на 20 языках, включая русский, объединяет все государственные лечебные учреждения, а также множество частных клиник и кабинетов. Посредством сайта можно выбрать врача и записаться на прием, проконсультироваться с врачом, получить назначения, а специальное приложение для мобильных позволяет пациенту установить напоминание о том, что пора принимать лекарство. Система хранит электронные истории болезней всех пациентов, которые, согласно шведскому законодательству, ни один врач не имеет права просматривать без разрешения пациента. Сайт 1177.se помогает максимально разгрузить поликлиники: здесь можно найти советы, связанные с лечением простых заболеваний и препаратами, продающимися без рецепта.

Первой в мире страной, создавшей централизованный реестр медицинских данных и электронную медицинскую систему Electronic Health Records, стала Эстония. Государство, которое заказало разработку этой системы, обязывает к ее использованию 100% всех медицинских учреждений в стране. "Центральная база данных здоровья" взаимодействует с различными мобильными приложениями и собирает информацию практически о каждом жителе страны. Получить доступ к "истории болезни" пациента можно, введя его персональные данные на одном из двух основных медицинских порталов страны: eesti.ee или digilugu.ee. На каждом из них хранятся электронные истории болезни, а также находится электронная "регистратура" и база рентгеновских снимков; порталы предоставляют возможность получить электронный рецепт.

В США не существует единой системы e-health, созданной по государственному заказу. Государство предоставило бизнесу возможность "играть на этом поле" по своим правилам. Поэтому в США действует множество медицинских центров, предлагающих электронные услуги.

Например, крупнейшая в сфере телемедицины компания American Well (AmWell) предлагает онлайн-прием у специалиста в режиме 24/7. Врач ставит диагноз и назначает лечение, а при необходимости – выписывает рецепт и отправляет его в ближайшую к пациенту аптеку. American Well работает с основными программами здравоохранения и страховыми компаниями. Обращаться к врачам AmWell со сложными или тяжелыми хроническими заболеваниями не следует, так как компания специализируется на лечении гриппа, конъюнктивита, гипертонии, аллергии, мигрени и некоторых видов инфекций.

Нередко у пациента возникает ситуация, при которой ему важно получить дополнительное мнение врача о своем заболевании или назначенном лечении, мнение эксперта. В США для этой цели создана компания SecondOpinions.com – общенациональная медицинская консультационная служба. SecondOpinions.com может связать пациента с экспертами в более чем 39 областях медицины, от аллергии до онкологии. При этом пациенту предлагается на выбор три вида услуг, у каждой из которых своя цена: письменная оценка, телефонная консультация и видеоконференция.

Компания Inpathy специализируется на психологии и психиатрии, связывая пациентов с врачами в любом из пятидесяти штатов. В Inpathy работают дипломированные и сертифицированные психиатры, психологи, терапевты и консультанты. Для случаев острого психического расстройства эта служба не подходит, однако является хорошей альтернативой для тех, кому нужна психологическая помощь. Тем более что, согласно исследованиям, прием у психолога, проходящий дистанционно, является не менее, а зачастую и более эффективным, чем консультирование в офисе.

Для тех, кто находится вне дома (в частности, экспатриантов и путешественников) создана виртуальная больница iCliniq. Компания предоставляет онлайн-доступ к 1500 врачам более чем 80 специальностей. Пациенты могут проконсультироваться с врачами в любое время дня и ночи.

В прошлом году журнал Forbes сообщил, что к 2020 году количество медицинских видеоконсультаций в США достигнет 80 миллионов.

В Израиле в настоящее время не существует единой системы e-health, при том, что те или иные элементы этой системы (например, дистанционные консультации специалистов или экстренная диагностика) активно внедряются сегодня больничными кассами. Кроме того, существуют системы, позволяющие пациентам передавать информацию о своем состоянии в медицинский центр, врачи которого принимали решение о необходимости экстренной госпитализации.

Около двух лет назад в Израиле была создана клиника Call4Life ("Колфолайф"), предоставляющая услуги израильских врачей всем, кто в этом нуждается, независимо от того, в какой стране живет пациент и на каком языке он говорит. Медицинская платформа Call4Life стала одним из первых в мире глобальных проектов, принадлежащих к сфере e-health, которая предусматривает прямые видеоконсультации с лечащим врачом в любое удобное время, получение рецепта по электронной почте и быстрый доступ к истории болезни пациента. Абонемент Call4Life предоставляет людям, живущим не только в Израиле, но и за границей, возможность систематически консультироваться со своим личным врачом, который будет разрабатывать для них программу лечения, направлять на обследования по месту жительства, проводить ревизию полученных результатов, выписывать необходимые препараты, следить за их состоянием. Консультации проходят дистанционно, посредством разработанной уникальной IT-платформы, связывающей пациентов и врачей в режиме онлайн.

Публикуется в рамках информационного партнерства