Летальность от COVID-19 в странах с 10000 выявленных больных и более: Израиль и Россия замыкают список

Редакция NEWSru.co.il составила список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 10 тысяч человек (на данный момент таких стран 20). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заболевших.

Самый высокий процент летальности в Италии, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Франции. Самый низкий процент летальности в России, Израиле, Южной Корее, Турции, Германии.

В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последние три дня. По этому показателю наихудшая ситуация в США, Франции, Великобритании, Испании, Италии.

Подчеркиваем: в списке приведены официальные данные на 12 апреля 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Италия 152271 заболевших, 19468 умерших (+1799 умерших за три последних дня), летальность 12,8%

Великобритания 80262, 9897 (+2782), 12,3%

Бельгия 28018, 3346 (+1106), 11,9%

Нидерланды 24415, 2643 (+395), 10,8%

Франция 130042, 13832 (+2963), 10,6%

Испания 163027, 16606 (+1814), 10,2%

Швеция 10151, 887 (+195), 8,7%

Иран 70029, 4357 (+354), 6,2%

Бразилия 20962, 1140 (+320), 5,4%

Китай 82052, 3339 (+4), 4,1%

Швейцария 25107, 1036 (+141), 4,1%

США 528955, 20555 (+5768), 3,9%

Португалия 15987, 470 (+90), 2,9%

Канада 23316, 661 (+225), 2,8%

Австрия 13806, 337 (+64), 2,4%

Германия 125452, 2871 (+522), 2,3%

Турция 52167, 1101 (+289), 2,1%

Южная Корея 10512, 214 (+10), 2%

Израиль 10878, 103 (+23), 0,9%

Россия 15770, 130 (+54), 0,8%

