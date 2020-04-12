20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью больных COVID-19

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные о распространении коронавирусной болезни COVID-19 в различных населенных пунктах Израиля.

Ниже приведены 20 городов и поселков с самой высокой плотностью больных COVID-19. Отметим, что речь идет о выявленных больных (на 9 утра 12 апреля 2020 года), чей диагноз подтвержден официально на основании проведенных тестов.

В перечне указаны: название населенного пункта, число жителей, число проверенных на коронавирус, число выявленных больных COVID-19, процент заболевших по отношению к общей численности населения.

1. Бней Брак – 195298 жителей, 8531 протестированных, 1806 заболевших – 0,925%

2. Кирьят-Йеарим – 5713, 408, 39 – 0,683%

3. Кфар Хабад – 6724, 213, 44 – 0,654%

4. Кохав Яаков – 8602, 281, 55 – 0,639%

5. Эфрат – 10676, 632, 64 – 0,599%

6. Эльад – 46760 1785, 242 – 0,518%

7. Мигдаль а-Эмек – 26058, 848, 97 – 0,372%

8. Ор Иегуда – 34843, 1256, 113 – 0,324%

9. Тверия – 44353, 1470, 130 – 0,293%

10. Модиин Илит – 73808, 1215, 206 – 0,279%

11. Бейтар Илит – 59240, 917, 147 – 0,248%

12. Рехасим – 11841, 213, 29 – 0,245%

13. Азур – 11819, 354, 28 – 0,237%

14. Йехуд – 29104, 922, 65 – 0,233%

15. Двория – 10414, 498, 23 – 0,221%

16. Иерусалим – 914559, 18312, 1959 – 0,214%

17. Джиср аз-Зарка – 14732, 692, 31 – 0,210%

18. Кирьят-Малахи – 23691, 423, 46 – 0,194%

19. Шохам – 20041, 665, 37 – 0,185%

20. Эвен Иегуда – 13263, 291, 24 – 0,181%

Проверки на коронавирус, как правило, проводились в случае наличия явных признаков заболевания: высокая температура, сухой кашель и др.

Всего в Израиле (общая численность населения 9152100 на январь 2020-го) на утро 12 апреля выявлено 10878 заболевших. То есть процент заболевших по отношению к общей численности населения – 0,119%.







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