Прогноз минздрава: эпидемия гриппа начнется раньше времени и будет более тяжелой

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало отчет об эпидемии гриппа за зиму 2018/2019 годов, и предупредило об опасности новой эпидемии зимой 2019/2020 года.

Предупреждение минздрава основано на данных министерства здравоохранения Австралии, ситуация в которой в значительной степени коррелирует с последующей зимой в северном полушарии, сообщает "Исраэль а-Йом".

Австралийские чиновники сообщают, что в 2019 году эпидемия началась на два месяца раньше многолетнего среднего показателя, и что один из доминантных штаммов гриппа в этом году отсутствует в составе вакцин. За последние пять лет только в 2017 году количество заболевших было выше чем в текущий зимний сезон.

Согласно отчету по зиме 2018/2019 в Израиле, 76% заболевших гриппом израильтян заразились штаммом 2N3H, который был включен в вакцину. Однако в 70% случаев штамм претерпел изменения, которые в вакцине учтены не были.

По официальным данным, от осложнений гриппа прошлой зимой скончались 60 израильтян (вдвое меньше, чем зимой 2017/2018), и еще 226 были госпитализированы в отделениях интенсивной терапии (на треть меньше, чем зимой 2017/2018). Однако эти цифры не учитывают пожилых людей, скончавшихся в результате воспаления легких и осложнения других имевшихся у них заболеваний, которое могло быть спровоцировано вирусом гриппа.

Средний по стране уровень вакцинации от гриппа составил около 20%. Во вторых классах школ привиты были 45% учеников, в третьих – 36%, в четвертых – 30%.

Уровень эффективности вакцины в Израиле не определяется, однако в США он оценивается в 50%.