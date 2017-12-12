35% проходящих лечение от СПИДа в "Рамбаме" - выходцы из бывшего СССР. Комментарий профессора Шахара

В клинике по лечению СПИДа при медицинском центре "Рамбам" в Хайфе наблюдаются на сегодняшний день 1.100 пациентов. 30% из них – выходцы из Эфиопии. 35% – выходцы из стран бывшего СССР.

Редакция NEWSru.co.il побеседовала с главврачом клиники профессором Эдуардо Шахаром, предоставившим нам эти данные.

С чем связан столь высокий процент русскоязычных пациентов в вашей клинике?

В основном, это представители новой алии из Украины и России, многие из которых относятся к слабым слоям населения, а представители этих слоев, как правило, имеют больше шансов заразиться ВИЧ-инфекцией. Причем речь идет не только о представителях ЛГБТ или о людях, употребляющих или употреблявших наркотики, но и о совершенно "нормативной публике", которая, однако, приезжает из неблагополучных районов стран исхода, где плохо развито диагностирование и, возможно, но это уже только мое предположение, существуют ошибочные представления и различные мифы об этой болезни.

Следует отметить, что очень многие русскоязычные новые репатрианты одновременно страдают двумя заболеваниями, поскольку эти заболевания передаются одинаковым путем – СПИДом и гепатитом C.

На каком этапе, в основном, попадают к вам пациенты?

К сожалению, пациенты, приехавшие из-за рубежа, часто попадают к нам уже после того, как появляются симптомы болезни. Не все приезжают в Израиль уже с диагнозом и не всех, если нет симптомов, при первом же визите направляет на анализы семейный врач. А чем позже человек был диагностирован, тем больше шансов, что у него разовьются осложнения.

Следует понимать, что современные препараты позволяют человеку с ВИЧ-инфекцией или уже со СПИДом жить совершенно нормальной и полноценной жизнью. Если болезнь вовремя "поймать", она не будет влиять ни на продолжительность, ни на образ жизни.

Так, в Израиле люди, больные СПИДом, не ограничены ни при трудоустройстве, ни при заведении семьи.

Они могут работать в любой области, заводить детей и вести нормальный образ жизни. При современном лечении СПИД становится обычной хронической болезнью. Однако, разумеется, все это в том случае, если вовремя диагностировать заболевание и подобрать лечение.

Если говорить о диагностировании, сократилось ли так называемое "серонегативное окно" – период от заражения до проявления антител в крови, в который невозможно диагностировать инфекцию?

Сократилось очень сильно. Когда-то речь шла о шести месяцах, еще относительно недавно – о трех месяцах. На сегодняшний день уже через три-четыре недели после попадания в организм ВИЧ-инфекции человеку можно поставить диагноз.

Расскажите про профилактику СПИДа в Израиле.

Есть два вида профилактического лечение. PEP – это курс профилактического лечения, который дается пациенту в течение 72 часов после полового контакта с повышенным риском заражения – без презерватива, с порвавшимся презервативом и так далее (согласно недавнему решению минздрава, израильские подростки смогут получать лекарство для профилактики СПИДа без разрешения родителей – прим. редакции).

Есть еще один вид профилактики под названием PrEP – это профилактическое лечение, состоящее из препаратов, которые принимаются на постоянной основе. PrEP рекомендуется для лиц, относящихся к группе риска – например, для тех, кто вступает в половые отношения без предохранения.

Могут ли в Израиле получить лечение от ВИЧ-инфекции люди, не имеющие медицинской страховки, в частности нелегалы?

Конечно. Во-первых, существуют клиники, которые бесплатно и анонимно проводят диагностику. В Тель-Авиве это "Клиника Левински", в Хайфе – "Клиника А-Парсим".

Во-вторых, "скрининг" можно пройти и в больнице, за небольшие деньги. Кроме того, министерство здравоохранения оплачивает лечение людей без медстраховки. К сожалению, это лечение положено только тем пациентам без страховки, болезнь которых находится на достаточно развитой стадии.

На сегодняшний день у нас в отделении около 200 таких пациентов, в основном иностранные рабочие из разных стран.

Как за последние годы изменилась статистика заражений ВИЧ-инфекцией в вашем отделении?

Несмотря на то, что тенденция в мире довольно положительная, и темпы заражения, хоть и очень постепенно, начинают сокращаться, в "Рамбаме" число новых пациентов не уменьшается, а даже немного увеличивается, за счет новых репатриантов.

Что, на ваш взгляд, необходимо изменить в израильской системе здравоохранения, чтобы улучшить эти показатели?

Цель мирового сообщества состоит в том, чтобы добиться так называемой "формулы 90-90-90". То есть, чтобы 90% всех людей, живущих с ВИЧ, знали о своем заболевании; 90% всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, стабильно получали антиретровирусную терапию; и тогда у 90% людей, получающих антиретровирусную терапию, будет наблюдаться вирусная супрессия.

Для этого, на мой взгляд, необходимо начать с первых 90%. То есть, ввести обязательные проверки на наличие ВИЧ-инфекции не только у репатриантов из Эфиопии, которых проверяют еще до приезда в Израиль, но и среди всех новых репатриантов. Тем более, из не очень благополучных регионов – в частности, из стран бывшего СССР и Южной Америки.

Сведения минздрава Израиля

Наша редакция обратилась в министерство здравоохранения Израиля с просьбой предоставить нам данные о количестве пациентов других израильских клиник по лечению ВИЧ-инфицированных и о том, какой процент в других клиниках составляют русскоязычные пациенты. Пресс-служба минздрава сообщила, что не располагает статистическими данными о странах исхода пациентов.

"За последние 30 лет СПИД и ВИЧ-инфекция превратились из смертельной болезни в инфекционное хроническое заболевание, которое позволяет пациентам вести обычный образ жизни, и продолжительность жизни больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных приближается к продолжительности жизни общего населения. В корзину лекарств в Израиле входят самые современные препараты для лечения СПИДа, и раз в несколько месяцев пациенты проходят проверки в больницах. Клиники по лечению СПИДа в Израиле предоставляют пациентам как лечение, так и социальную и психологическую помощь и постоянную поддержку. В Израиле запрещена дискриминация носителей ВИЧ-инфекции, в том числе при приеме на работу", – подчеркивается в заявлении пресс-службы минздрава.

Примечание редакции: Сведения из хайфского медицинского центра "Рамбам" о том, что 35% проходящих лечение от СПИДа являются выходцами из стран бывшего СССР, нельзя интерпретировать как то, что более трети страдающих от этого заболевания в Израиле являются русскоязычными репатриантами. Ситуация в больницах разных городов может значительно отличаться.

По данным министерства абсорбции, Хайфа в последние годы стала самым популярным городом среди новых репатриантов из бывшего СССР. В Хайфе живут менее 6% репатриантов 1989-1993 годов, чуть более 7% репатриантов 1994-1997 годов, 8% выходцев из бывшего СССР 1998-2001 годов, более 9% репатриантов 2002-2012 годов и около 13% представителей алии 2013-2017 годов.

Материал подготовила Алла Гаврилова





