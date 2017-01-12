Производитель пасты Nutella утверждает, что она безопасна для здоровья

Итальянская компания Ferrero пытается вернуть своей продукции любовь и доверие потребителей. Рекламная кампания запущена производителем Nutella в Facebook и на иврите. Что вынудило итальянцев потратиться на дорогостоящую рекламу, доказывающую, что шоколадно-ореховая паста, которую знают во всем мире, не представляет опасности для здоровья?

В мае прошлого года Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) опубликовало предупреждение о том, что пальмовое масло может содержать избыток канцерогенных соединений под названием глицидиловые эфиры. А канцерогены, появляющиеся при тепловой обработке, могут провоцировать онкологические процессы в организме. Правда, ученые заметили, что степень риска пальмового масла еще предстоит оценить…

Знаменитую шоколадно-ореховую пасту делают из сахара, модифицированного пальмового масла, орехов, какао, сухого молока, лецитина, ванилина и сухой молочной сыворотки. По данным Fox News, компания Ferrero ежегодно использует для производства шоколадной пасты около 185.000 тонн пальмового масла.

С мая доходы от продажи Nutella сократились на 3%, и производитель решил бросить вызов ученым. В рекламе компании утверждается, что паста Nutella совершенно безопасна для здоровья. В рекламных роликах рассказывается, что пальмовое масло при производстве Nutella рафинируется при низких температурах, что позволяет избежать появления канцерогенов.

Производитель также предупреждает: шоколадная паста не будет прежней, если заменить пальмовое масло любым другим растительным маслом. Изменится вкус, структура, сократится срок ее хранения.

При этом экономические обозреватели отмечают, что при отказе от пальмового масла, стоимость производства Nutella сильно вырастет. Таким образом, уже не будут прежними не только вкус Nutella, но и цена.





