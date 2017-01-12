Ученые: стресс и инфаркты связаны через активность мозга

Согласно новому исследованию, стресс вызывает повышенную активность области мозга под названием миндалина, которая связана с возникновениями сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает CNN со ссылкой на журнал The Lancet.

О том, что стресс повышает риск инфаркта или инсульта, было известно давно, однако причина этой связи до сих пор не была точно установлена.

В исследовании ученых из Гарварда приняли участие около 300 человек. Проверка показала, что те, у кого в миндалине наблюдается более высокая активность, более склонны к тому, чтобы страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта связь сохранилась и после того, как специалисты учли такие факторы риска как курение, диабет или повышенное давление.