Коронавирус в Израиле: около 19 тысяч зараженных, 358 умерших

Утром в воскресенье, 12 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 38213 заразившихся. В настоящий момент заражены 18940 человек (примерно вдвое больше, чем в пике "первой волны"). 358 заболевших умерли. (Сравнение с данными прошлого дня затруднено, так как минздрав 11 июля публиковал только одну сводку – вечернюю.)

Состояние 141 пациента оценивается врачами как тяжелое, 48 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 109 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

510 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 18915 выздоровели после коронавируса.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,1%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 51-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 19072 тестов.