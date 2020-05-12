Данные минздрава Израиля по коронавирусу: 258 умерших, 16526 заболевших, 11956 выздоровевших

Утром во вторник, 12 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 16526 заболевших COVID-19 (34 новых за сутки). В настоящий момент заражены 4312.

258 заболевших умерли (4 за сутки). Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

67 в тяжелом состоянии (57 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 52 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что в течение последних недель число тяжелобольных постепенно сокращается.

11956 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления значительно выше темпов выявления новых заболевших). 203 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,5%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 34-м месте. См. подробнее

20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью больных COVID-19, данные на 12 мая

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав Израиля сообщает, что работают более 30 лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 8291 таких тестов.

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. Все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Постепенный выход из карантина в Израиле

4 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министры правительства представили стратегию выхода Израиля из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра), носить маски и соблюдать правила личной гигиены.

Синагоги остаются закрытыми, об их открытии будет сообщено отдельно.

Постепенно возобновляется работа общественного транспорта. Более подробно о поэтапном возобновлении транспорта читайте здесь.

5 мая было отменено ограничение на отдаление от места проживания. Теперь можно навещать близких родственников, собираться на открытом воздухе в количестве не более 20 человек. Начали открываться зоопарки и национальные заповедники. Разрешено открытие маленьких гостиниц. Разрешены занятия спортом, в том числе морским, открыты бассейны для спортсменов. Разрешено проводить на открытом воздухе церемонии брит-милы при участии не более 19 человек. Разрешено открытие библиотек: администрация библиотеки обязана установить стекло у стойки библиотекаря, а также в течение трех дней не выдавать на руки книги, которые были возвращены читателями. В общественных местах и на предприятиях, расположенных в высотных зданиях (5 этажей и выше), допускается использование лифтов до половины их максимальной грузоподъемности (допускается поездка более 2 пассажиров). Сеансы психологической помощи разрешено проводить без маски при условии, что расстояние между психотерапевтом и пациентом составляет не менее трех метров.

С 7 мая, согласно решению правительства от 4 мая, в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

Отметим, что разрешение возобновить работу спортзалов не обязательно означает, что спортзал начал функционировать уже с 7 мая. Администрация многих спортзалов уведомила владельцев абонементов о том, что двери будут открыты с 10 мая или в другой день следующей недели, так как требуется время на подготовку (многие сотрудники были отправлены в неоплачиваемый отпуск на период карантина). Кроме того, следует иметь в виду, что спортзалы в больших развлекательных центрах с бассейнами пока остаются закрытыми. Напомним, что правительство разрешило открыть общественные бассейны не раньше 31 мая. Владельцам абонементов, если они не получили сообщений от администрации спортзалов, следует уточнить – когда и на каких условиях конкретный спортзал открывается.

С 10 мая открылись детские сады и ясли (но пока работают около 60% дошкольных образовательных учреждений). С воскресенья разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

17 мая

Откроются музеи и галереи;

Будет разрешено заниматься бесконтактным спортом группами до 20 человек.

31 мая

Полностью вернутся к учебе школьники всех классов;

Будет разрешено собираться на открытом воздухе в количестве не более 100 человек;

Начнут работу детские кружки, неформальные образовательные организации и молодежные движения;

Будут открыты парки и детские площадки;

Начнут работать бассейны;

Возобновятся спортивные состязания без зрителей;

Возобновится работа высших учебных заведений;

Возможно открытие ресторанов.

14 июня

Рассматривается снятие ограничений на скопление людей;

Будут открыты театры и кинотеатры;

Частично возобновится коммерческое авиасообщение.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии нерегулярно информирует о числе больных. 11 мая было заявлено, что в течение четырех дней не выявлено ни одного нового случая. В конце прошлой недели были объявлено, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА около 550, трое умерли, более 280 выздоровели. Состояние всех пациентов, находящихся в больницах, оценивается как стабильное. При этом в статистику были включены случаи заболевания COVID-19 в арабских кварталах Иерусалима ("оккупированном Аль-Кудсе") и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

Минздрав Газы заявлял о 15 заразившихся, 13 из которых выздоровели. Почти все больные COVID-19 в Газе вернулись заразившимися из Египта или заразились от людей, вернувшихся из этой страны.

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус более 30000 человек. В обязательный карантин были отправлены около 16000 человек.

Каково распространение COVID-19 в ПА и в Газе на самом деле, сказать сложно.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

5 мая председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас подписал указ о продлении на 30 дней режима чрезвычайного положения.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 12 мая, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли около 286 тысяч человек, более 4,2 млн заболели, более 2,4 млн инфицированы в настоящее время, более 1,5 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 6,8%.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (более 80000 умерших, летальность 6,0%). Далее следуют Великобритания (более 32000, летальность 14,3%), Италия (около 31000, летальность 14,0%), Испания (около 27000, летальность 10,2%), Франция (около 27000, летальность 15,0%), Бразилия (около 12000, 6,9%), Бельгия (около 9000, летальность 16,3%), Германия (около 8000, 4,4%), Иран (около 7000, 6,1%), Нидерланды (около 5500, 12,8%), Канада (более 5100, 7,2%), материковая часть территории КНР (более 4600, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 1,3 миллиона человек.

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