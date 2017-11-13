Отчет OECD: большинство израильтян страдает от лишнего веса

Исследование Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) показало, что более половины израильтян (53%) страдают от лишнего веса. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает 13-й канал ИТВ.

В исследовании рассматриваются также другие показатели состояния здоровья граждан стран, входящих в OECD. Среди них - продолжительность жизни. С 1970 года она выросла в Израиле на 10,3 года и составляет на сегодняшний день в среднем 82,1 года.

Отчет также свидетельствует о снижении количества курящих людей, однако, до сих пор каждый пятый взрослый в странах OECD курит каждый день. В Израиле 19,6% людей в возрасте 15 лет и старше ежедневно курят. Среди мужчин – 25,3% курильщиков, среди женщин – 14,1%.

Уровень употребления алкоголя в Израиле значительно ниже, чем в других странах OECD. Потребление алкоголя на душу населения составляет 2,6 литра в год. В странах OECD – в среднем девять литров в год.

Отчет показал, что расходы на здравоохранение в странах OECD выросли на 1,4% с 2009 года и на сегодня составляют 9% от ВВП. В Израиле на сферу здравоохранения выделяется 7,4% от ВВП. Согласно исследованию, повышение расходов на здравоохранение на 10% может увеличить продолжительность жизни в среднем на 3,5 месяца.