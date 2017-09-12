Утрата дееспособности: зачем нужно доверенное лицо

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Никто из людей зрелого возраста не застрахован от изменений, приводящих к деменции. Наиболее частая ее причина – болезнь Альцгеймера. К сожалению, потеря способности выполнять привычные действия не всегда распознается сразу. Кроме того, потеря дееспособности может быть временной и произойти в любой момент – например, после тяжелой операции или травмы. Как понять, в какой момент жизни вам может понадобиться помощь другого человека? Об этом можно позаботиться заранее, назначив доверенное лицо с помощью специальной доверенности – "ипуй коах митмашех". Процедура оформления такой доверенности предусмотрена законом, вступившим в силу в этом году.

Что это такое специальная доверенность:

Это документ, который утверждается государственным органом "апотропус аклали" и вступает в силу в тот момент, когда вы не сможете самостоятельно принимать решения, связанные с вашим лечением и/или финансами. Закон новый и дает израильтянам возможность выражать собственную волю, выбрав доверенным лицом близкого и надежного человека, а не назначенного судом опекуна.

Кто может стать вашим доверенным лицом

Ваш родственник, близкий друг, коллега по работе – любой человек, которому вы доверяете. Таким образом, вы уполномочиваете его принимать медицинские и/или финансовые решения вместо вас – в том случае, когда уже не сможете делать это сами. Обязательное условие: человек должен выразить согласие быть вашим доверенным лицом.

Что произойдет, если доверенного лица у человека нет, надо срочно принимать решение, а больной уже не в состоянии сделать это сам: В таком случае семью больного ждет непростая процедура: придется обращаться в суд для назначения временного опекуна или подавать просьбу о разрешении медицинского вмешательства.

Как оформить такую доверенность:

Это можно сделать, обратившись к адвокату, имеющему специальную лицензию. У адвоката-нотариуса Натальи Шнеерсон такая лицензия есть. Будем рады проконсультировать вас по поводу всех юридических аспектов доверенности "ипуй коах митмашех" и помочь вам в ее оформлении. Вид деятельности: услуги адвоката и нотариуса в Израиле

Где ведет деятельность: Израиль, Тель Авив



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