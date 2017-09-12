В России почти вдвое снизилось потребление алкоголя

Потребление алкогольных напитков россиянами за последние годы снизилось почти вдвое. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Сегодня потребление алкоголя составляет в России примерно 10,3 литра на человека. Это существенно меньше, чем еще, скажем, 10 лет назад, в 2008 году у нас потребление составляло примерно 18 литров на человека. Год от года потребление алкоголя снижается", – цитирует Салагая РИА Новости.

Снижается также количество случаев ассоциированных с алкоголем заболеваний, например, алкогольных психозов, отметил чиновник.

По словам Салагая, основной целью борьбы с алкоголизацией является снижение потребления крепких алкогольных напитков, поскольку их употребление по статистике ассоциировано примерно с 50% смертности в России.