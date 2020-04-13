Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 116 умерших, 11586 заболевших

Вечером 13 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрировано 11586 заболевших COVID-19. 116 заболевших умерли. Возраст умерших: 37-98 (средний возраст около 80 лет).

183 в тяжелом состоянии (132 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 162 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

1855 выздоровели после коронавируса. 744 заболевших в больницах, по 468 принимается решение о целесообразности госпитализации, 7222 болеют в домашних условиях, 1181 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью больных COVID-19, данные на 13 апреля

Минздрав Израиля сообщает, что работают более 30 лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. Ранее была поставлена задача: в период Песаха дойти до 10 тысяч тестов в сутки и более. Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. Летальность заболевания COVID-19 – одна из самых низких в мире.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Более 179 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. В настоящее время менее 8300 человек находятся на обязательном домашнем карантине. В то же время, все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Общий карантин в Израиле

В воскресенье, 12 апреля, вступило в силу распоряжение, согласно которому израильтяне обязаны надевать маску, выходя из дома.

Как сообщает минздрав, исключения сделаны для следующих категорий:

- дети до 6 лет;

- инвалиды, по тем или иным причинам испытывающие трудности при ношении маски;

- водители, находящиеся в машине одни или с членами своей семьи, проживающими с ними вместе;

- работники СМИ или интервьюируемые, выступающие перед камерами;

- двое сотрудников, постоянно находящихся в одном помещении, при условии, что между ними расстояние не менее двух метров.

При этом нарушители, появившиеся на улице без маски, пока не будут подвергаться штрафу.

Помимо этого, остаются в силе ограничения, действовавшие до праздника Песах. Жители населенных пунктов, в которых абсолютное большинство составляют евреи, могут удаляться от своих домов не более чем на 100 метров. В то же время, гражданам разрешается посещать рабочие места при наличии соответствующего разрешения, покидать места проживания с целью приобретения продуктов питания, лекарств, получения необходимой медицинской помощи или иных жизненно важных услуг, оказания помощи нуждающемуся в ней, передачи детей между разведенными родителями, участия в похоронах, свадьбах, церемонии обрезания, оформления юридических процедур, посещения Кнессета.

Движение поездов не возобновляется, а работа остального общественного транспорта осуществляется в рамках ограничений, действовавших перед Песахом (примерно 25% от обычного).

Такси продолжают функционировать. В машине может быть один пассажир. Когда речь идет о нуждающемся в помощи человеке, с ним может быть сопровождающий. Пассажиры должны находиться на заднем сиденье, а окна автомобиля должны быть открыты.

Специальная межминистерская комиссия утвердила предложение о введении ограничений на передвижение жителей в некоторых районах Иерусалима. Согласно опубликованной информации, речь идет о районах Неве-Яаков, Рамат Шломо, Ромема, Ар Ноф, а также всех районов центра города, где проживает ультраортодоксальное население: Меа Шеарим, Бухарим, Макор Барух.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, что в последние дни Песаха будут вновь ужесточены правила карантина. Премьер сообщил, что с 17:00 вторника, 14 апреля, и до 05:00 четверга, 16 апреля, гражданам запрещено покидать территорию населенных пунктов, в которых они проживают. Последний день праздника Песах израильтяне будут встречать в кругу людей, с которыми они проживают под одной крышей.

Похожие ограничения будут действовать во время празднования Мимуны.

С 16:00 15 апреля и до 02:00 16 апреля будет действовать запрет на открытие булочных и пекарен, а также других торговых точек со свежей выпечкой. Этот запрет не касается супермаркетов.

Как сообщает портал Walla, в ближайшие дни состоится обсуждение предложений по постепенному возобновлению экономической деятельности после праздника Песах. Помимо прочего, предлагается на первом этапе расширить число работников, занятых в учреждениях и на предприятиях, определенных как жизнеобеспечивающие. Взвешивается также возможность открытия магазинов и торговых центров. Возобновление массовых мероприятий, открытие культурных или развлекательных заведений, синагог, а также ресторанов и кафе в настоящий момент не находится на повестке дня.

Сведения об умерших

1. Мужчина, 87 лет. "Мааней Иешуа", из Петах-Тиквы.

2. Женщина, 87 лет. "Сураски", из Холона.

3. Мужчина, 75 лет. "Мааней Иешуа", из Иерусалима.

4. Женщина, 98 лет. "Сорока", из Беэр-Шевы.

5. Шимон Рейнзильбер, 96 лет. "Сорока", житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

6. Мужчина. "Меир", из Раананы.

7. Мужчина, 73 года. РАМБАМ, из Хайфы.

8. Женщина, 76 лет. "А-Шарон", из Рамат-Гана.

9. Арье Эвен, 88 лет. "Шаарей цедек", из Иерусалима. Страдал рядом хронических болезней.

10. Женщина, 89 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

11. Мужчина, 83 года. "Мааней Иешуа", из Бней-Брака.

12. Малька Кева, 67 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

13. Роберт Ризо, 72 года. "Асута", из Ашдода.

14. Женщина, 91 год. "Вольфсон", из Холона.

15. Пазит Бабиан, 50 лет. "Шиба", из Ришон ле-Циона.

16. Мужчина, 66 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

17. Моше Оренштейн, 87 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима. Страдал серьезными хроническими заболеваниями, в том числе диабетом.

18. Мужчина, 74 года. "Вольфсон", из Тель-Авива.

19. Мордехай Бен Михаэль, 92 года. "Шаарей а-Цедек", из Иерусалима.

20. Мужчина. "А-Шарон", из Бней-Брака.

21. Мужчина, 76 лет. "Барзилай", из Ашкелона.

22. Женщина, 98 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

23. Женщина, 97 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

24. Женщина, 86 лет. "Асаф а-Рофэ", из Петах-Тиквы.

25. Мужчина, 80 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

26. Моше Гилель, 76 лет. "Шиба", из Иегуда. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

27. Мужчина, 73 года. "Шиба", из Холона.

28. Мужчина, 63 года. "Сорока", из Мейтара.

29. Роза Шарман Арбель, 83 года. "Шаарей цедек", из Иерусалима.

30. Мужчина. "Барзилай".

31. Мужчина, 77 лет. "Барзилай", из Кирьят-Гата.

32. Мужчина, 72 года. "Шиба", из Бней-Брака.

33. Тамар Леви-Перец, 49 лет. "Асаф а-Рофэ", из Лода.

34. Холия Абрахами, 70 лет. "Сураски", из Бат-Яма.

35. Мужчина, 73 года. "Меир", из Нетании.

36. Мужчина, 90 лет. "Вольфсон", из Холона.

37. Авраам Аруш, 93 года. "Сорока", из Беэр-Шевы.

38. Мужчина, 75 лет. "Сураски", из Рамат-Гана.

39. Мужчина, 72 года. "Сураски", из Тель-Авива.

40. Женщина, 61 год. "Вольфсон", из Бат-Яма.

41. Мужчина, 75 лет. "Гилель Яфе", из Пардес-Ханы.

42. Неля Кравец, 88 лет. "Сураски", из Беэр-Шевы. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

43. Женщина, 67 лет. "Сорока", из Беэр-Шевы.

44. Мужчина, 90 лет. "А-Шарон", из Бней-Брака.

45. Мужчина, 76 лет. "Сураски", из Нетании.

46. Женщина, 69 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

47. Мужчина, 98 лет. "Мааней Иешуа", из Реховота.

48. Женщина, 91 год. "Каплан", из Рамле.

49. Иегудит Гольдберг, 95 лет. "Сураски", из Беэр-Шевы.

50. Мужчина, 82 года. "Вольфсон", из Беэр-Шевы.

51. Женщина, 84 года. "Наот а-Тихон", из Беэр-Шевы.

52. Мужчина, 77 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

53. Яфа Нагар, 90 лет. "Наот а-Тихон", жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

54.Женщина, 88 лет. "Асаф а-Рофэ", из Лода.

55. Мужчина, 64 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

56. Женщина, 97 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

57. Эстер Кройзер, 91 год. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

58. Мужчина, 85 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Нешера.

59. Женщина. "Меир", из Кфар-Сабы.

60. Мужчина, 37 лет. "А-Шарон", из Петах-Тиквы.

61. Зеэв Гринвальд, 84 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

62. Мужчина, 77 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Ноф а-Галиль.

63. Мужчина, 95 лет. "Шиба", из Бней-Брака.

64. Женщина, 72 года. "Сураски", из Бат-Яма.

65. Женщина, 90 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

66. Фанни Ахарфи, 66 лет. "Шиба", из Лода.

67. Женщина, 71 год. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

68. Мужчина, 72 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

69. Женщина, 83 года. "Ланиадо", из Рош а-Аина.

70. Мужчина, 66 лет. "Асаф а-Рофэ", из Рамле.

71. Мужчина, 87. "Сорока", из Рамат а-Шарона.

72. Эмилия Вайнштейн, 82 года, жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

73. Далия Сальмона, 84 года. "Сорока", из Беэр-Шевы.

74. Авраам Херцберг, 97 лет. "Сорока", житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

75. Женщина, 83 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

76. Мужчина, 90 лет. "Сураски", из Тель-Авива.

77. Мужчина, 90 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

78. Женщина, 96 лет. "Наот а-Тихон", из Афулы.

79. Женщина, 89 лет. "Пория", из Тверии.

80. Женщина, 91 год. "Наот а-Тихон", из Мигдаль а-Эмека.

81. Мужчина, 79 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

82. Женщина, 95 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Тверии.

83. Женщина, 86 лет. Гериатрический центр "Дорот", из Явнеэля.

84. Женщина, 95 лет. "Асаф а-Рофэ", из Ришон ле-Циона.

85. Мужчина, 80 лет. "Асаф а-Рофэ", из Ришон ле-Циона.

86. Мужчина, 93 года. Гериатрический центр "Дорот", из Дгании "алеф".

87. Авраам Гринберг, 72 года. "Мааней Иешуа", из Бней-Брака.

88. Мужчина, 85 лет. "Пория", из Тверии.

89. Женщина, 67 лет. РАМБАМ, из Кирьят-Яма.

90. Женщина, 86 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

91. Бен-Цион Купершток, 63 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

92. Женщина. "Шаарей а-цедек", из Герцлии.

93. Женщина, 76 лет. Гериатрический центр, Пардес-Хана; из Шедмот двора.

94. Женщина, 74 года. "Мааней Иешуа", из Рамат-Гана.

95. Мужчина, 89 лет. "Гилель Яфе", из Хадеры.

96. Женщина, 92 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

97-101. Сведений нет.

102. Мужчина, 63 года. Больница "Пория" в Тверии.

103. Сведений нет.

104. Элиягу Бакши-Дорон, бывший главный раввин Израиля, 79 лет. Больница "Шаарей Цедек".

105. Женщина, 90 лет. Жительница Тамры. Больница "Рамбам".

106. Женщина, 80 лет. Больница "Пория" в Тверии.

107. Женщина, 81 год. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

108. Женщина, 96 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

109. Мужчина, 78 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

110. Сведений нет.

111. Женщина, 41 год. Больница "Каплан" в Реховоте.

112. Мужчина, 80 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

113. Женщина, 85 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

114. Женщина, 91 год. Гериатрическая клиника "Шохам" в Пардес-Хане.

115. Мужчина, 77 лет. Больница "Зив".

116. Нет данных.

В Италии умер 82-летний израильтянин. В Умани (Украина) умер 47-летний гражданин США и Израиля.

Сведения об умерших уточняются.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что коронавирусной болезнью COVID-19 в ПА и секторе Газы заболели 268 человек, двое из них умерли.

Мониторинговая страница Covid19info сообщает о 388 заболевших в "Палестине". Но, очевидно, в этой статистике учитываются и данные по арабским кварталам Иерусалима. Минздрав ПА заявляет, что в "оккупированном Иерусалиме", по официальным данным минздрава Израиля, заразились 36 арабов; при этом высказывается предположение, что на самом деле заболевших примерно вдвое больше.

Правительство ХАМАСа заявляет, что число заразившихся COVID-19 в секторе Газы составляет 13 человек (девять из них объявлены выздоровевшими).

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 16000 человек (примерно 450 за последние сутки). Минздрав Газы заявляет, что в секторе закончились комплекты для тестирования.

Каково распространение COVID-19 в ПА и в Газе на самом деле, сказать сложно.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские. 2 апреля правительство ПА в Рамалле объявило о продлении режима чрезвычайного положения. 3 апреля председатель ПА Махмуд Аббас утвердил это решение. Правительство ПА заявляет, что карантин может быть продлен на полгода.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 13 апреля, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 114 тысяч человек, около 1,85 миллиона заболели, более 1,3 миллиона инфицированы в настоящее время, более 429 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (более 22300 умерших, летальность 4%). Далее следуют Италия (около 20000 умерших, летальность почти 13%), Испания (более 17200 умерших, летальность 10%), Франция (около 14400 умерших, летальность почти 11%), Великобритания (более 10600 умерших, летальность более 12%), Иран (около 4500 умерших, 6%), Бельгия (около 3600, летальность 12%), материковая часть территории КНР (более 3300, 4%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Германии, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: около 556 тысяч.







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