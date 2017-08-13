Израиль разрешит экспорт медицинской марихуаны

Министр финансов Моше Кахлон и министр здравоохранения Яаков Лицман объявили, что принимают рекомендацию специальной межминистерской комиссии разрешить экспорт медицинской марихуаны.

Согласно оценкам экспертов комиссии, израильские производители медицинской марихуаны могут экспортировать каннабис на сумму до 4 миллиардов шекелей в год.

Рекомендации комиссии включают жесткую регуляцию экспорта. В частности, экспорт должен будет осуществляться через минздрав или напрямую производителем, без участия посредников. Кроме того, поставлять медицинскую марихуану можно будет только в страны, где ее использование в медицинских ценах разрешено.

Министерства финансов, сельского хозяйства, здравоохранения и экономики создадут специальную группу, которая будет заниматься маркетингом израильской медицинской марихуаны.

На текущий момент в Израиле действуют 8 лицензированных производителей медицинской марихуаны, производящих около 10 тонн в год. Еще около 500 фермеров подали прошение на получение лицензии.