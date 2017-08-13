Ученые: витамин B3 может предотвращать выкидыши и врожденные дефекты

Австралийские ученые проанализировали ДНК четырех семей, в которых у матерей было несколько выкидышей или дети родились с несколькими врожденными дефектами – проблемами с почками, позвоночником, сердцем заячьей губой.

Исследователи выяснили, что мутация двух генов приводит к резкой нехватке у ребенка необходимой молекулы известной как никотинамидадениндинуклеотид (NAD), которая позволяет клеткам генерировать энергию, а органам – нормально развиваться, сообщает BBC.

Оказалось, что витамин B3, принимаемый беременной женщиной, повышает уровень NAD, тем самым предотвращая выкидыш и возникновение врожденных дефектов.

Однако специалисты по генетике и перинатологии отмечают, что исследование ученых из Сиднея было проведено на мышах, а после этого всего на четырех семьях, и не может является достаточным основанием для выводов.

Кроме того, комментаторы, которых цитирует BBC, подчеркивают, что доза витамина B3, рекомендуемая авторами исследования, в 10 раз превышает обычно рекомендуемую дозу добавки этого витамина. По мнению, специалистов, побочные эффекты такой высокой дозы витамина еще не исследованы.