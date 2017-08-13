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Здоровье

Ученые: витамин B3 может предотвращать выкидыши и врожденные дефекты

время публикации: 10:28 | последнее обновление: 10:28 блог версия для печати фото
Ученые: витамин B3 может предотвращать выкидыши и врожденные дефекты

Австралийские ученые проанализировали ДНК четырех семей, в которых у матерей было несколько выкидышей или дети родились с несколькими врожденными дефектами – проблемами с почками, позвоночником, сердцем заячьей губой.

Исследователи выяснили, что мутация двух генов приводит к резкой нехватке у ребенка необходимой молекулы известной как никотинамидадениндинуклеотид (NAD), которая позволяет клеткам генерировать энергию, а органам – нормально развиваться, сообщает BBC.

Оказалось, что витамин B3, принимаемый беременной женщиной, повышает уровень NAD, тем самым предотвращая выкидыш и возникновение врожденных дефектов.

Однако специалисты по генетике и перинатологии отмечают, что исследование ученых из Сиднея было проведено на мышах, а после этого всего на четырех семьях, и не может является достаточным основанием для выводов.

Кроме того, комментаторы, которых цитирует BBC, подчеркивают, что доза витамина B3, рекомендуемая авторами исследования, в 10 раз превышает обычно рекомендуемую дозу добавки этого витамина. По мнению, специалистов, побочные эффекты такой высокой дозы витамина еще не исследованы.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 8 марта 2016 г.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 24 сентября 2015 г.
Врачам рекомендуется дважды делать УЗИ для установления выкидыша







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