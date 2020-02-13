В Израиле объявлена готовность "номер два" в рамках инструкции на случай пандемии

В системе здравоохранения и чрезвычайных службах объявлена готовность "номер два" в рамках инструкции "Нахшоль Бари" ("Вал здоровья"), в которой описаны действия правительства, Управления по чрезвычайным ситуациям и армии на случай пандемии. Этот шаг был согласован с Национальным советом безопасности.

13-й канал израильского телевидения передал, что указ о повышении уровня готовности в четверг, 13 февраля, был подписан министром внутренних дел Гиладом Эрданом.

Отметим, что инструкция "Нахшоль Бари" была составлена в 2007 году, и уже применялась в Израиле в период пандемии птичьего гриппа (вируса H1N1) в 2009 году.

В документе, опубликованном на сайте министерства здравоохранения Израиля, говорится, что одна из задач чрезвычайных служб - остановить распространение вируса, понизить показатели заболеваемости и смертности, организовать функционирование основных государственных структур, снизить нагрузку на лечебные заведения, чтобы не допустить их краха, а также минимизировать экономический ущерб от эпидемии.

В документе указывается, что инструкция может быть запущена в тот момент, когда Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что новый вирус передается от человека к человеку, при этом не обязательно, чтобы заболевание было выявлено у израильтян.

Отметим, что, по данным на 13 февраля, в Израиле не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.