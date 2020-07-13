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NEWSru.co.il :: Здоровье13 июля 2020 г., 15:43

Коронавирус в Израиле: более 20 тысяч зараженных, 364 больных умерли

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Коронавирус в Израиле: более 20 тысяч зараженных, 364 больных умерли

В понедельник, 13 июля, после 15:00 министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 39871 заразившихся. В настоящий момент заражены 20251 человек. 364 заболевших умерли. (Сравнение с данными за 12 июля затруднено, так как в воскресенье они публиковались утром и вечером, но не днем.)

Состояние 160 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 51 из них подключен к аппаратам ИВЛ. Состояние 114 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


532 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 19256 выздоровели после коронавируса.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,1%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 51-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 21539 тестов.

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