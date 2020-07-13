Коронавирус в Израиле: количество тяжелобольных увеличилось до 172 человек

В понедельник, 13 июля, в 17:50 министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, подготовленные к публикации в 16:19. Эти данные были переданы в СМИ через 2 часа 10 минут после предыдущего отчета. В комментариях пресс-службы министерства говорится, что новый отчет был подготовлен после того, как обнаружилась ошибка в статистике по тяжелым больным, которая произошла из-за сбоя в компьютерной системе.

Согласно уточненным данным, в общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 39979 заразившихся. В настоящий момент заражены 20333 человек. 364 заболевших умерли.

532 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 19282 выздоровели после коронавируса.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,1%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 51-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 21537 тестов.