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NEWSru.co.il :: Здоровье13 июля 2020 г., 20:05

Коронавирус в Израиле: количество тяжелобольных увеличилось до 183 человек

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Коронавирус в Израиле: количество тяжелобольных увеличилось до 183 человек

В понедельник, 13 июля, в 19:50 министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, подготовленные к публикации в 18:33. Эти данные были переданы в СМИ через 2 часа после предыдущего отчета. И это была третья публикация данных за сутки. Ранее пресс-служба министерства сообщала, что в их компьютерной системе произошел сбой.

В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 40248 заразившихся (+1578 за последние сутки). В настоящий момент заражены 20560 человек (+1260). 365 заболевших умерли (+3).


Состояние 183 пациента (+32) оценивается врачами как тяжелое, 54 (+7) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 97 пациентов средней тяжести (-11), у остальных болезнь протекает легко.

514 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 19323 выздоровели после коронавируса.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

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Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,1%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 51-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).


Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 21568 теста.

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