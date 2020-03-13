Минздрав Израиля: общее число заболевших коронавирусом возросло до 143 человек

В пятницу, 13 марта, вечером, министерство здравоохранения Израиля сообщило, что общее число заболевших коронавирусом возросло до 143 человек. Состояние 132 из них оценивается как легкое, восемь находятся в состоянии средней тяжести, трое пациентов – в тяжелом состоянии. Трое заболевших уже излечились и выписаны из больниц.

106 человек из 143 заболевших госпитализированы, 11 – будут госпитализированы в ближайшее время, 23 – находятся дома в условиях карантина.

Ранее минздрав также уведомил, что 2479 работников системы здравоохранения находятся на вынужденном карантине, среди них 949 врачей и 635 медсестер, 83 фармацевта и 171 парамедик.

Вечером 12 марта на брифинге, посвященном пандемии коронавирусной инфекции и усилиям правительства по замедлению распространения вируса, Биньямин Нетаниягу объявил о закрытии школ и университетов c 13 марта. Глава правительства говорил, что детские сады, ясли, школы, входящие в систему специального образования, интернаты продолжат работу в обычном режиме, но утром 13 марта стало известно, что сотни сотрудников учреждений дошкольного образования на работу не вышли.

Глава правительства обещал, что будут открыты лагеря для учащихся начальных классов, родители которых обеспечивают работу специальных служб. В частности, детские лагеря планируется открыть для детей медиков.

Нетаниягу призвал к созданию чрезвычайного правительства на время кризиса, связанного с распространением коронавируса. Он призвал на время забыть о политических разногласиях, и начать с "этой точки" после завершения чрезвычайной ситуации.

Домашнему карантину подверглись десятки тысяч израильтян. Точных сведений о том, сколько израильтян находятся на карантине, нет. Принято решение о помещении на карантин всех лиц, имеющих признаки простудных заболеваний.

В общей сложности было сделано более 5 тысяч тестов на коронавирус. Министр здравоохранения Яаков Лицман сообщил 12 марта, что ежедневно в Израиле берется около 700 анализов на коронавирус, он выразил надежду, что вскоре удастся довести число ежедневных тестов до нескольких тысяч.

С 11 марта запрещено проведение мероприятий с участием более 100 человек. Это привело к закрытию театров и кинотеатров, а также гостиниц. Под вопросом оказалась работа спортивных залов и фитнесс-центров.

Все спортивные соревнования должны проводиться при пустых трибунах. Судьи и спортсмены, приезжающие из-за границы, должны соблюдать инструкции израильского минздрава.

Руководителям фирм, производственный процесс в которых позволяет работать удаленно, было рекомендовано перевести сотрудников на работу из дома.

Нет запрета на передвижение в общественном транспорте. Хотя эпидемиологи рекомендуют им не пользоваться. В автобусах и трамваях запрещена посадка на сиденья рядом с водителем. В междугородних автобусах и поездах запрещен проезд стоя. С 11 марта вступило в силу распоряжение, согласно которому станция железной дороги в аэропорту Бен-Гурион закрыта для посадки пассажиров.

С 10 марта международный аэропорт Бен-Гурион на 70% сократил объем работы и количество задействованного персонала. Закрыты половина "рукавов" Третьего терминала аэропорта (два коридора из четырех). С 14 марта приостановит свою работу Первый терминал (все рейсы будут переведены в Третий терминал).

Коронавирус в Палестинской автономии

13 марта правительство Палестинской автономии опубликовало уточненные данные по поводу распространения коронавирусной болезни COVID-19. Согласно представленной информации, в настоящее время в ПА коронавирусом заражены 35 человек. Четыре новых случая выявлены в Бейт-Лехеме, где находятся большинство инфицированных.

На домашнем карантине находятся более 3000 человек, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение.

Неделю назад председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о введении чрезвычайного положения в связи с выявлением первых случаев заболевания COVID-19. Распоряжением Аббаса была отменена работа школ и университетов, запрещен въезд иностранных туристов.

Одновременно ЦАХАЛ, в координации с властями ПА, ввел блокаду Бейт-Лехема. Израиль передал властям автономии наборы для диагностирования заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Министерство здравоохранения правительства ХАМАСа в секторе Газы приказало всем жителям сектора, возвращающимся из Египта через КПП "Рафах", находиться на карантине в течение 14 дней после возвращения.

Власти Газы до конца недели отменили занятия в образовательных учреждениях.

В Бейт-Лехеме закрыты для посещений все церкви, монастыри и залы для общественных собраний.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 13 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 4985 человек (с учетом новых данных по Ирану, 5070), около 138 тысяч заболели, около 62 тысяч были инфицированы, более 70 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса было на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй (почти 3200 человек). Далее следуют Италия (более 1000 умерших) и Иран (более 400 умерших). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Албании, Алжире, Аргентине, Бельгии, Великобритании, Гонконге, Греции, Египте, Индии, Индонезии, Ираке, Испании, Нидерландах, Сан-Марино, Сербии, США, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Франции, Швейцарии, Южной Корее, Японии.

За последние сутки в КНР выявили лишь восемь новых случаев заболевания коронавирусом (при этом уточнено, что первый случай в Хубэе зарегистрирован еще 17 ноября 2019 года). На фоне постепенного снижения темпов распространения коронавируса в Китае наблюдается рост числа заразившихся на Ближнем Востоке и в Европе, прежде всего в Иране и Италии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, отметив, что заразившиеся есть практически во всех странах мира.





