Проверьте, положены ли вам деньги по страховке "Битуах сиуди"

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Не можете обходиться без посторонней помощи? Не можете оставаться дома одни? Есть вероятность, что вам положены выплаты по страховке по долгосрочному уходу "Битуах сиуди".

Некоторые из израильтян, застрахованных через больничные кассы в Израиле, имеют групповые страховки по долгосрочному уходу, о которых им не всегда известно. Особенно это касается русскоязычных клиентов, которые не могут прочесть годовой отчет, отправленный им из больничной кассы.

Поэтому важно знать, что пациент, застрахованный через больничную кассу, у которого есть групповое долгосрочное страхование, имеет право получать ежемесячные выплаты от страховой компании в суммах, которые могут достигать 5500 шекелей в месяц в течение 5 лет, в то время, когда он зависит от помощи другого лица.

Например, на сегодняшний день члены больничной кассы "Клалит" застрахованы страховой компанией Арэль, члены "Маккаби" застрахованы Кляль битуах, члены больничные кассы "Леумит" и "Меухедет" застрахованы в страховой компании Феникс.

Финансовая помощь предоставляется больным людям, которые нуждаются в помощи в выполнении, по крайней мере, трех ежедневных функций, таких как одевание, купание, посещение туалета, подъем из постели, прием пищи и самостоятельное передвижение.

Еще одним условием предоставления финансовой помощи от страховой компании является то, что человек не может оставаться дома без присмотра.

Например, пациент, страдающий деменцией, болезнью Альцгеймера или другими серьезными когнитивными проблемами, нуждающийся в домашнем уходе со стороны другого лица, помогающего принимать лекарства, сопровождающего за пределами дома и т. д., определяется как "нуждающийся в уходе", который имеет право получать помощь на долгосрочный уход.

Дети-аутисты а также взрослые, которых опасно оставлять без контроля другого лица, также могут иметь право на получение денег.

Игорь (имя изменено), 77 лет, заболел в 2015 году деменцией, которая была диагностирована при компьютерной диагностике (CT) мозга, а также при проверке психогериатра, который обнаружил, что у Игоря проблемы с памятью, он склонен к путанице и не может определить время и место, где находится.

Игорь застрахован через одну из крупнейших больничных касс в Израиле. Он платит 200 шек. в месяц и не знал, что у него также есть страхование по долгосрочному уходу, поскольку он не получал информацию о страховании на русском языке.

Жена Игоря случайно прочитала нашу статью на русскоязычном сайте о другом пациенте, который находился в аналогичной ситуации, и после получения квалифицированной помощи наших адвокатов, получил более 200 000 шекелей по страховке "Битуах сиуди". Она решила самостоятельно связаться со страховой компанией, и от нее потребовали большое количество справок, документов, запросов и подтверждений. После 3 месяцев мытарств был получен отказ на том основании, что его состояние не соответствует критериям, необходимым для выплат по страховому полису.

После этого Игорь, с помощью своей жены, обратился в наш офис за профессиональной юридической помощью, и они с удивлением узнали, что юридические услуги оплачиваются только по результату и при положительном решении вопроса. Игорь и его жена также были удивлены скоростью, с которой проходил весь процесс, и сразу же после подачи иска страховая компания согласилась выплатить деньги Игорю. Он получил ретроактивно единовременную выплату около 100 000 шекелей за период с момента начала болезни, а также ежемесячно выплату в сумме 4500 шекелей.

Если и в вашей жизни имеет место подобный случай, рекомендуем обратиться к нам за помощью. Наши работники готовы ответить на любой вопрос, касающийся "Битуах Сиуди".

Часы работы офиса: с воскресенья по четверг, с 8:30 до 18:30.

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Меира Зоар родилась в Тель-Авиве, в 1994 году закончила юридический факультет Тель-Авивского университета и с 1995 года начала заниматься юридической практикой.

Юридическая фирма "Адвокат Меира Зоар и Компаньоны" была основана в 1997 году и является одной из старейших и опытнейших в Израиле. Основным направлением работы является подача исков против страховых компаний в случае отказа от выплат по полисам долгосрочного ухода ("сиюди").

В 2001 году, по признанию журнала "а-Праклитим" ("Юристы"), фирма завоевала признание и оценку в "Списке века" среди ведущих и солидных компаний в области востребования компенсаций за причиненный ущерб.