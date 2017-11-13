Клиника Call4Life: пациентам нужны лечение, внимание и информация

Два года назад в Израиле была создана клиника Call4Life ("Колфолайф"), предоставляющая инновационные медицинские услуги всем, кто в этом нуждается, без поправки на страну проживания, гражданство или язык, на котором говорит пациент. Кроме того, на платформе Call4Life можно пройти экспресс-диспансеризацию "Забота о завтрашнем дне" и приобрести абонемент "Забота о близких" для своих родственников, живущих за границей. О том, как развивается проект Call4Life, мы поговорили с главным врачом клиники Андреем Кукуй, кардиологом и ведущим специалистом в диагностике и лечении сложных случаев в терапии внутренних болезней и редких заболеваний.

Медицинская платформа Call4Life предусматривает прямые видеоконсультации с лечащим врачом в любое время, быстрый доступ к истории болезни пациента, получение рецепта по электронной почте и многое другое. При этом, пациент может находиться как в Израиле, так и в любой другой стране. В каких именно странах, по статистике, живут ваши пациенты?

У Call4Life довольно обширная география: к нам обращаются жители США, русскоязычные граждане Китая, экспатрианты из Европы. Разумеется, израильтяне. Если говорить о городах и весях бывшего Советского Союза, то тут лидирует Москва, следом за ней по количеству обращений идет Краснодарский край, республики Северного Кавказа, Башкирия, Татарстан и Тюменская область, затем Украина и Азербайджан. В последнее время число обращений из Азербайджана значительно возросло, судя по всему, это связано с тем, что медицина в республике стала платной, и пациенты, выбирая между местными и израильскими специалистами, склоняются к медицине Израиля.

Люди какого возраста чаще всего обращаются в Call4Life?

В основном, наши пациенты – это те, кому исполнилось 45-50. Это возраст, когда начинаешь заботиться о своем здоровье. Честно говоря, мы были уверены, что основной наш контингент составят пенсионеры, родители молодых русскоязычных израильтян, живущие за границей. Наш абонемент "Забота о близких" как раз и разработан для решения проблем, связанных с медицинским обслуживанием людей старшего поколения. Абонемент предоставляет людям, живущим за границей, возможность систематически консультироваться со своим личным врачом, который будет разрабатывать для них программу лечения, направлять на обследования по месту жительства, проводить ревизию полученных результатов, выписывать необходимые препараты, следить за их состоянием. К нашему удивлению, это абонемент пока не стал самым востребованным из наших услуг. Мне трудно понять, почему люди не спешат заботиться о своих близких. Может быть, тридцатилетним кажется, что родители еще могут позаботиться о себе сами.

Какая из услуг Call4Life наиболее популярна?

"Второе мнение" – услуга, позволяющая получить мнение врача-эксперта. Многие из нас, наблюдаясь у одного врача, сталкивались с невозможностью параллельно обратиться к другому, чтобы получить дополнительное мнение о диагнозе или лечении. Однако с помощью докторов Call4Life можно без труда провести дистанционный консилиум, который позволит скорректировать лечение, а иногда и выявить врачебную ошибку. Нередко к нам обращаются пациенты, которых неправильно лечили врачи по месту жительства. Кроме того, люди, которым поставили тот или иной диагноз, нередко нуждаются в разъяснении – они не понимают, что с ними происходит, как их лечат, почему, например, они должны принимать именно эту таблетку, а не другую. Современные врачи не слишком любят вести беседы с больными. Мы же считаем это очень важным, и наши врачи во время консультации отвечают на все вопросы пациентов.

Какое из направлений деятельности Call4Life вы считаете самым перспективным?

Безусловно, это скрининги. Наша клиника разработала ряд скринингов с использованием системы цифровой обработки медицинских данных под общим названием "Забота о завтрашнем дне", каждый из которых сориентирован на выявление конкретного заболевания. Среди них – скрининги на определение онко– и кардиориска, скрининг, позволяющий установить причины возникновения лишнего веса, скрининги, ориентированные на женское и мужское здоровье. Планируем запустить педиатрический скрининг. Но самое главное – мы хотим, чтобы эти скрининги были полезны людям. По сути, ведь речь идет о самой демократичной из диспансеризаций, пройти которую можно, всего лишь заполнив анкету. После анкетирования – беседа пациента с медицинским искусственным интеллектом, который выявляет проблемы, обращая особое внимание на ответы-маркеры, указывающие на важные симптомы. Однако рассказывая об этой системе, мы столкнулись с тем, что люди не очень представляют себе, что такое этот "искусственный интеллект" и чем он может быть им полезен. Между тем, этот электронный доктор работает даже в чем-то лучше доктора-человека, поскольку ничего не упускает, ни о чем не забывает и держит в своей "памяти" огромную базу статистических данных по каждому заболеванию.

С какими проблемами к вам обращаются чаще всего?

Рак груди (как у женщин, так и у мужчин), рак щитовидной железы, рак простаты, сердечная недостаточность и последствия инфаркта. Также много обращений, связанных с тем, что пациенты не могут найти специалиста, чтобы "расшифровать" результаты тех или иных исследований и анализов. Бывает, что человек, обращаясь к нам, не очень точно представляет, какая именно помощь ему нужна: он страдает от недостатка сведений о своем состоянии и нехватки внимания к нему и его проблеме. Доктора Call4Life стремятся не только определить проблему и вылечить пациента, но и обеспечить его при этом информацией и вниманием.

Публикуется в рамках информационного партнерства