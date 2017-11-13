Как быстро и навсегда избавиться от двойного подбородка и обвисшей шеи

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Двойной подбородок и обвисание шеи – проблема, которая может возникнуть и в довольно молодом возрасте. Причиной тому – гормональные нарушения, резкая потеря или, наоборот, набор веса, неправильная осанка, генетическая предрасположенность и другие. Если при взгляде на ваше лицо вам дают больше лет, чем вам есть – проблема чаще всего в этом. Усугубляется ситуация тем, что ее невозможно ни спрятать, ни замаскировать. К тому же, у этой проблемы нет гендерных любимчиков – она возникает как у женщин, так и у мужчин. Но в отличие от мужчин, женщины реагируют на нее острее, что может привести даже к тяжелым приступам депрессии, что только ухудшает ситуацию.

К счастью, израильские разработчики в области эстетической коррекции тела обратили внимание на описанную проблему и разработали совершенно удивительный метод NeckTite, который без сомнения можно назвать средством №1 в тех случаях, когда речь идет об избавлении от двойного подбородка и обвисшей шеи быстро и навсегда. Причем, речь идет всего об одной процедуре, по окончании которой вы возвращаетесь к обычной жизни, но уже помолодевшие, с ровным овалом лица и прекрасным настроением.

Вот, что рассказывает одна из наших клиенток:

"Сегодня я - современная активная и энергичная женщина, любящая работать за компьютером, общаться в соц.сетях, играть с внуками, делать шоппинг и радоваться жизни. Но еще год назад я такой совсем не была. Я казалась себе старухой и ненавидела свое отражение в зеркале, а тягостные мысли отнимали у меня все силы.

Но однажды, собираясь на юбилей своих друзей, я сделала макияж, и поняла, что мое лицо прекрасно, а все, что есть во мне некрасивого – это моя дряблая, обвисшая, морщинистая шея! Это она делает из меня старуху, это она придает мне неопрятный вид!

Как отклик на мое озарение, мне попалась публикация о методе NeckTite, который, как говорилось, решает эту проблему раз и навсегда. Не поверив, я начала наводить справки, читать рекомендации и исследовать тему, но нет, информация раз за разом подтверждалась. И я решилась.

Обратившись в клинику д-ра Анн Гуревич, я получила подробные разъяснения, и от моих сомнений не осталось следа. Цена вопроса – 9,500 шек меня также не смутила, потому что до визита в клинику я, конечно, взвешивала и другие варианты избавления от проблем с шеей, которые в итоге стоили не меньше при сомнительной эффективности. Процедура прошла совершенно без боли – д-р Анн Гуревич прекрасный врач.

Если вам, как и мне, старческая шея доставляет немало расстройств, вы можете последовать моему примеру!" – А.Г.

Как это работает

Метод NeckTite воздействует радиочастотными сигналами, которые буквально растапливают жир, удаляемый из тела с помощью вспомогательного устройства. Кожа на проблемном участке также подвергается воздействию радиоволн и по окончании процедуры выглядит подтянутой, молодой и свежей. Повторим, что в большинстве случаев процедура делается всего один раз. Это самое важное и главное отличие данной процедуры от любых других эстетических и пластических процедур коррекции данного участка.

Эффект от одной процедуры:

двойной подбородок устраняется;

вид обвисшей шеи пропадает;

естественный овал лица возвращается;

кожа выравнивается и становится более упругой;

достигается зрительный эффект омоложения;

в течение нескольких недель эффект усиливается и стабилизируется.

Преимущества метода

Немедленный результат и возврат к привычной жизни сразу по окончании процедуры. Сеанс коррекции методом NeckTite – это проводимая под местным наркозом, безболезненная процедура, выполняемая врачом-хирургом, инструктором международного класса от INVASIX (создателя аппарата Body Tite) – доктором Анн Гуревич, имеющей опыт работы с тысячами пациентов.

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