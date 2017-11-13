Ортопеды предупреждают: сапожки-угги опасны для ваших ног и спины

Мягкие сапожки-угги, пользующиеся популярностью у израильтян зимой, не очень полезны для здоровья, пишет издание The Sun.

Ортопед Иан Макдермотт из Лондона предупреждает, что длительное ношение сапожек-угги приводит к неправильной походке, и может закончиться болями в коленях и спине. В некоторых случаях модницам может потребоваться даже операция.

По словам лондонского врача, которого цитирует The Sun, к таким последствиям может привести любая мягкая обувь, не оказывающая достаточную поддержку ноге. И чем больше носить такую обувь, тем тяжелее исправить последствия.

Доктор Макдермотт говорит, что обувь для повседневной носки должна хорошо фиксировать стопу, в то время как в уггах, нога не фиксируется. В мягких сапожках стопа свободно ходит, что создает дополнительную нагрузку на сухожилия, а это, в свою очередь, является причиной многих проблем со здоровьем опорно-двигательного аппарата.





