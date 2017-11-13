13 ноября 2017 г.
последняя новость: 22:06
Тренд сезона: красная обувь
Диета против диабета
Трамп назвал Ким Чен Ына коротышкой
Из ничего ? котлетку
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:13 Ортопеды предупреждают: сапожки-угги опасны для ваших ног и спины
10:41 Ученые: препарат из кукумарии может убивать раковые клетки
10:01 Как быстро и навсегда избавиться от двойного подбородка и обвисшей шеи
09:50 Проверьте, положены ли вам деньги по страховке "Битуах сиуди"
07:24 Клиника Call4Life: пациентам нужны лечение, внимание и информация
15:47 Отчет OECD: большинство израильтян страдает от лишнего веса
21:33 Ученые: при остановке сердца в общественном месте мужчинам помогают чаще, чем женщинам
08:58 Финские ученые установили, что посещение сауны снижает риск инсульта и продлевает жизнь
02:04 Американские ученые назвали продукт, помогающий замедлить старение
20:55 Профсоюз врачей угрожает ответить забастовкой на попытку их "закрепощения"
Здоровье

Ортопеды предупреждают: сапожки-угги опасны для ваших ног и спины

время публикации: 18:13 | последнее обновление: 19:47 блог версия для печати фото
Ортопеды предупреждают: сапожки-угги опасны для ваших ног и спины

Мягкие сапожки-угги, пользующиеся популярностью у израильтян зимой, не очень полезны для здоровья, пишет издание The Sun.

Ортопед Иан Макдермотт из Лондона предупреждает, что длительное ношение сапожек-угги приводит к неправильной походке, и может закончиться болями в коленях и спине. В некоторых случаях модницам может потребоваться даже операция.

По словам лондонского врача, которого цитирует The Sun, к таким последствиям может привести любая мягкая обувь, не оказывающая достаточную поддержку ноге. И чем больше носить такую обувь, тем тяжелее исправить последствия.

Доктор Макдермотт говорит, что обувь для повседневной носки должна хорошо фиксировать стопу, в то время как в уггах, нога не фиксируется. В мягких сапожках стопа свободно ходит, что создает дополнительную нагрузку на сухожилия, а это, в свою очередь, является причиной многих проблем со здоровьем опорно-двигательного аппарата.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 2 ноября 2017 г.
Лечение пяточной шпоры и болезней суставов по технологии УВТ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 апреля 2017 г.
Кукольная больница при Бар-Илане за один день вылечила около тысячи игрушек
// NEWSru.co.il // В мире // 4 января 2017 г.
Из-за гололеда травматологи советуют жителям Берлина учиться ходить как пингвины







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 13 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017