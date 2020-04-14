Результаты исследования минздрава: 19% больных заразились за границей

Во вторник, 14 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало результаты эпидемиологического исследования источников заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Исследование опирается на данные, собранные до 11 апреля, когда в Израиле были зарегистрированы 10825 человек с коронавирусным заболеванием.

49% больных заразились в результате контакта с человеком, больным коронавирусом. 15% больных заразились коронавирусным заболеванием в общественных местах (в синагогах, магазинах, общественном транспорте и тд). 19% заразились за рубежом. У 17% больных источник заражения неизвестен.

Относительно 5% диагностированных информация отсутствует.

Календарь диагностирования

Распространение коронавируса в Израиле началось после въезда в страну заразившихся людей из-за границы. Первые два случая коронавируса были зарегистрированы в Израиле в период между 16 и 22 февраля. Со временем число пациентов, заразившихся за границей, начало падать, а число больных, заразившихся в Израиле, начало расти.

В период с 23 по 29 февраля в Израиле было зафиксировано 8 новых случаев заражения. С 1 по 7 марта - 27 новых случаев. С 8 по 14 марта - 161 новый случай. С 15 по 21 марта - 704 новых случая. С 22 по 28 марта - 2566 новых случаев. С 29 марта по 4 апреля - 3210 новых случаев. С 5 по 11 апреля было выявлено 1848 новых случаев заболевания коронавирусом.

Резкий рост общего числа заразившихся коронавирусом начался после праздника Пурим (10 марта).

23 марта вступил в силу запрет собираться в общественных местах количеством более десяти человек. По мнению минздрава, эта политика стала причиной постепенного сокращения числа новых больных.

Отметим, что в данном отчете не предоставлены данные о количество проведенных за каждый период проверок на наличие коронавируса.

Возраст заразившихся

От 0 до 9 лет - 454 человека, 10-19 лет - 1129 человек, 20-29 лет - 2035, 30-39 - 1189, 40-49 - 1116, 50-59 - 1076, 60-69 - 822, 70-79 - 407, 80+ - 232.

Страны-источники

43% (611 человек) заразившихся за границей израильтян заразились коронавирусом в странах Европы. 40% (573 человека) - в Северной Америке, подавляющее большинство в США. 10% - в Южной Америке. 4% - в Африке. 3% - в Азии. Всего коронавирус был диагностиван у израильтян, вернувшихся из 67 стран мира.

Напомним, что только 12 апреля правительство Израиля утвердило решение об обязательном карантине вне дома для прилетающих из-за границы израильтян. До утверждения данного решения в обязательный карантин вне дома были помещены пассажиры только двух прилетевших в Израиль авиарейсов.