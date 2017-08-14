14 августа 2017 г.
последняя новость: 14:59
Садальский о скандале с Малаховым
Так устроены русские
Бабкина о разногласиях с невесткой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:57 Минздрав и минфин Израиля рекомендуют разрешить экспорт медицинской марихуаны. Комментарии
09:25 В больнице "Мааяней а-Йешуа" закрыли отделение неонатальной терапии в связи с опасной бактерией
21:06 Израиль разрешит экспорт медицинской марихуаны
10:28 Ученые: витамин B3 может предотвращать выкидыши и врожденные дефекты
11:26 Как навсегда избавиться от ногтевого грибка
11:16 Neck Tite: подтяжка шеи без операции
15:18 Исследователи "Адасы" нашли дефект гена, ведущий к неврологической болезни у детей
07:06 Ученым удалось отредактировать дефектный ген у человеческого эмбриона
16:15 30-летний швед умер во время операции по увеличению пениса
15:51 Минздрав разрешил врачам выписывать больничные без личной встречи с пациентом
Здоровье

Минздрав и минфин Израиля рекомендуют разрешить экспорт медицинской марихуаны. Комментарии

время публикации: 12:57 | последнее обновление: 12:59 блог версия для печати фото
Минздрав и минфин Израиля рекомендуют разрешить экспорт медицинской марихуаны

Межведомственная комиссия рекомендует разрешить экспорт медицинской марихуаны из Израиля. Как отметил генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов, Израиль является одним из ведущих государств в этой относительно новой для мира сфере, и поэтому необходимо подходить к делу ответственно и осторожно, соблюдая самые высокие медицинские стандарты.

Комиссию возглавляют генеральный директор министерства финансов Шай Баабад и его коллега в министерстве здравоохранения Моше Бар Симан Тов, в нее входят специалисты минфина и минздрава, а также представители министерства сельского хозяйства, министерства внутренней безопасности, министерства юстиции и министерства экономики. Комиссия разрабатывала политику работы с медицинской марихуаной, и представила в воскресенье, 13 августа, свои рекомендации министру финансов Моше Кахлону и министру здравоохранения Яакову Лицману.

Комиссия изучала экономические и нормативно-правовые аспекты экспорта медицинского каннабиса, а также политику министерства здравоохранения по вопросам регулирования этой сферы в Израиле. В соответствии с выводами специалистов, у международного рынка медицинской марихуаны очень большой потенциал, и необходимо разработать регуляцию исследований, разработок и клинических испытаний, которые могут использоваться фермерами, исследователями и коммерческими предприятиями для производства и экспорта препаратов на основе медицинского каннабиса.

Комиссия рекомендует следующие ограничения: экспорт медицинской марихуаны и препаратов на ее основе будет производиться министерством здравоохранения или напрямую в рамках контактов поставщика с покупателем под строгим контролем государства, экспорт будет разрешен лишь в те государства, где разрешено использование медицинской марихуаны и которые разрешают ее импорт из Израиля, и экспорт медицинской марихуаны будет разрешен лишь тем фермерам, которые получат лицензию Минздрава на ее выращивание и экспорт.

Будет разрешен экспорт различных препаратов на основе медицинского каннабиса: как препаратов для курения, так и таблеток, масла и т.д. Комиссия рекомендует назначить специальную комиссию с участием Управления по внешней торговле при министерстве экономики, министерства здравоохранения, министерства финансов и министерства сельского хозяйства. Эта комиссия займется брендированием и продажей израильского медицинского каннабиса и препаратов на его основе за рубеж.

Министерство финансов, собравшее межведомственную комиссию, основывалось на принятом в июне прошлого года решении правительства о расширении и упорядочивании сферы медицинской марихуаны в Израиле. В последние годы в Израиле существенно расширилась сфера применения медицинской марихуаны для онкологических больных, людей, страдающих хроническим болевым синдромом и рядом других болезней. Ученые доказали высокую эффективность медицинской марихуаны в снижении боли и улучшении самочувствия пациентов. В настоящее время Израиль стал одной из ведущих стран в сфере медицинской марихуаны, как в отношении исследований и клинических испытаний, так и в сфере регуляции применения каннабиса и препаратов на его основе.

Минфин основывается на большом экономическом потенциале данной сферы. В Израиле действуют восемь лицензированных компаний по выращиванию медицинской марихуаны, общий объем производства составляет порядка 10 тонн в год. При этом заявки на предоставление лицензии подали более 500 компаний, что говорит о потенциальном объеме экспорта в размере 1-4 миллиардов шекелей в год.

Стоимость медицинской марихуаны составляет 10 долларов за грамм, и этот рынок быстро развивается. В 2000 году во всем мире производили 1,3 тонны медицинского каннабиса, тогда как в 2014 году объем производства вырос до 57,3 тонн.

"Экспорт медицинской марихуаны – сфера, обладающая существенным потенциалом для экономики Израиля, – отметил министр финансов Моше Кахлон. – Он усилит наше сельское хозяйство, особенно фермеров пустыни Арава, и позволит выгодно использовать преимущественное положение Израиля в исследованиях данной сферы".

Министр здравоохранения Яаков Лицман призывает относиться к марихуане, как "к любому наркотику, который закон запрещает продавать и использовать". "Вместе с тем, закон позволяет применение медицинской марихуаны в особых случаях при тяжелых болезнях и с учетом ограничений. – отметил он. – В соответствии с этим подходом мы провели реформу по предотвращении бюрократии в отношении предоставления медицинской марихуаны больным, для которых она разрешена законом".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 13 августа 2017 г.
Израиль разрешит экспорт медицинской марихуаны
// NEWSru.co.il // Здоровье // 14 мая 2017 г.
Минздрав разрешил курить медицинскую марихуану за пределами квартиры
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 февраля 2017 г.
Кнессет утвердил в предварительном чтении закон, разрешающий экспорт медицинской марихуаны
// NEWSru.co.il // Здоровье // 29 января 2017 г.
Израильские ученые: медицинская марихуана помогает при хронических болях лучше гомеопатии







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 14 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017