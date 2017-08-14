В больнице "Маайяней Иегошуа" закрыли отделение неонатальной терапии в связи с опасной бактерией

12 недоношенных детей в отделении неонатальной терапии больницы "Маайяней Иегошуа" в Бней-Браке заразились устойчивой к антибиотикам бактерией неизвестного происхождения, и минздрав распорядился временно закрыть отделение, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Известно, что один из младенцев отделения заразился опасной бактерией, устойчивой к антибиотикам. Каким образом был заражен ребенок, остается невыясненным. Заболевший младенец, в свою очередь, заразил бактерией еще 11 детей, которые не заболели, однако стали носителями вируса.

Первый младенец находится в тяжелом состоянии, однако его жизнь вне опасности. Остальные 11 детей находятся под наблюдением.

Министерство здравоохранения распорядилось закрыть отделение и не принимать в него новых детей. В связи с этим женщины, госпитализированные "Маайяней Иегошуа" с подозрением на преждевременные роды, были переведены в другие больницы.

Источник заражения все еще не обнаружен. Администрация больницы настаивает на том, что причиной инцидента послужила сильная нехватка медперсонала в отделении неонатальной терапии.