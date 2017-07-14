Рейтинг "подвижности" стран мира: Израиль уступает Украине и России, но обходит США

Ученые из Стэнфордского университета (США) собрали информацию о физической активности пользователей смартфонов в 111 странах мира, сообщает научный портал ScienceAlert.

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 700 тысяч пользователей мобильного приложения, отслеживающего физическую активность. Им удалось установить значительную разницу в уровне физической активности между самыми "подвижными" и "ленивыми" странами, пишет РИА Новости.

Подробный отчет о результатах этого исследования, с графиками и таблицами, опубликован на сайте журнала Nature и на сайте Стэнфордского университета.

В 46 странах удалось получить данные по более чем 1000 пользователям приложения, отслеживающего физическую активность.

Средние показатели в этих странах были сведены в своеобразный рейтинг подвижности, лидером которого оказался Гонконг – где респондент в среднем совершает 6880 шагов в день. В ТОП-10 попали и такие страны, как Китай (6189 шагов в день), Украина (6107), Япония (6010), Россия (5969), Испания (5936), Швеция (5863), Южная Корея (5755), Сингапур (5674), Швейцария (5512).

Израиль в этом рейтинге на 25-м месте, со средним показателем 5033 шагов в день – немного уступает Турции, но активней любой из арабских стран. США – на 30-м месте (4774).

Наименее подвижными (из 46 стран) оказались Индонезия, Саудовская Аравия, Малайзия, Филиппины, Южная Африка, Катар, Бразилия, Индия, Египет и Греция.

Вместе с тем ученые отметили, что уровень ожирения у жителей стран, ставших объектами исследования, зависит не столько от средних показателей физической активности, сколько от диспропорции в ее уровне между группами населения.

В этом плане лучшие показатели у таких стран, как Гонконг, Китай, Швеция, Южная Корея, Чехия, Япония, Сингапур, Норвегия, Украина, Нидерланды. Россия оказалась на 14-м месте. Израиль занимает 23-е место, обходя все арабские страны. Великобритания – 36-я, США – только на 42-м месте.